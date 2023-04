Paulina Porizkova całkiem nago! 58-latka zakryła się tylko futrzakiem

Paulina Porizkova pokazała się całkiem nago z okazji 58. urodzin. Jej goły biust zakrywa tylko... pluszak

Paulina Porizkova (58 l.) gwiazdą "Playboya" została w 1987 roku, a do dziesięciu najpiękniejszych kobiet świata została zaliczona przez "Harper's Bazaar" w roku 1992. Od tamtej pory minęło trzydzieści długich lat, ale dawna żona gwiazdora The Cars nadal wygląda świetnie! I nie zamierza ukrywać przed światem swoich wdzięków. Idąc z duchem czasu, czesko-amerykańska modelka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często chwali się na Instagramie swoją perfekcyjną mimo upływu lat sylwetką. Gwiazda wrzuca do internet coraz śmielsze zdjęcia, a one coraz bardziej kuszą wszystkich dookoła. Sylwetki Porizkovej nadal mogą pozazdrościć trzykrotnie młodsze kobiety. Teraz zaś Paulina Porizkova przeszła samą siebie.

58. urodziny Pauliny Porizkovej. "Zaczynam swój 58 rok tylko z blaskiem słońca i z uśmiechem"

Sławna top modelka pokazała się swoim fanom bez cienia ubrania. 58-letnia gwiazda sfotografowała się całkowicie nago z okazji swoich pięćdziesiątych ósmych urodzin. Zakryła się nieznacznie jedynie pościelą i... pluszakiem. "Zaczynam swój 58 rok tylko z blaskiem słońca i z uśmiechem. Mam nadzieję, że wszystko, co najlepsze jest nadal przede mną i jestem wdzięczna za to, co już mnie spotkało" - podpisała swoje nagie zdjęcie Paulina Porizkova.

