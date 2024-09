Paulina Smaszcz co tydzień w TVN. Kobieta-petarda kontra dzika natura w "Królowej przetrwania"

Tak zaczynał Kuba Badach. Każdy zna tę piosenkę, niewielu rozpoznaje obecnego jurora "The Voice of Poland"

"Królowa przetrwania" to reality show łączące elementy przygodowe z emocjonującą rywalizacją, w której znane osobistości muszą zmierzyć się z surowymi warunkami i wyzwaniami survivalowymi. To format, w którym siła fizyczna, spryt oraz psychiczna odporność stają się kluczowe, aby przetrwać i zdobyć tytuł królowej i nagrodę pieniężną.

Formuła programu "Królowa przetrwania" opiera się na rywalizacji między uczestniczkami, które zostają rzucane w ekstremalne warunki – z dala od cywilizacji, bez luksusów i wygód, do których są przyzwyczajone. Każda z nich musi wykazać się umiejętnościami przetrwania, które są testowane w różnorodnych zadaniach - od budowania schronienia, przez zdobywanie pożywienia, aż po zmagania z trudnymi warunkami atmosferycznymi i nieznanym terenem.

Paulina Smaszcz w nowej edycji "Królowej przetrwania"

W pierwszej edycji show z dzika natura i własnymi słabościami walczyły Natalia Janoszek, Marta Linkiewicz, Ewel0na, Aneta Glam, Monika Miller, Edyta Folwarska, Klaudia Klimczyk, Josephine Kwaśniewska, Klaudia Nieścior, Waleria Szewczyk, Ewa Piekut i Wiktoria Kozar. Program wygrała Josephine Kwaśniewska.

W najnowszej edycji po tytuł królowej przetrwania będzie mogła zawalczyć Paulina Smaszcz.

Pomyślałam sobie, że może to jest ostatnia szansa albo może jedyna szansa w moim życiu, aby przeżyć coś, z kobietami, których kompletnie nie znam i nigdy się nie poznałam, w miejscu, w którym nigdy nie byłam.

- powiedziała na antenie "Dzień dobry TVN" kobieta-petarda, wyjaśniając, co skłoniło ja do wzięcia udziału w tym ekstremalnym wyzwaniu. Jej bardzo odważna stylizacja aż krzyczała, że jest gotowa do walki. Paulina na wizytę w śniadaniówce TVN wybrała długą, prosta, czarną suknię z odkrytymi ramionami i bardzo głębokim dekoltem. Jej zgrabna noga co i rusz wychylała się przez wysokie rozcięcie w dole sukni (zdjęcia ze studia znajdziecie w naszej galerii). Do dżungli wybierze z pewności znacznie wygodniejszy strój.

