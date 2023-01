Paulina Smaszcz podpadła internautom. To, co zrobiła, woła o pomstę do nieba! "Stwarzasz ZAGROŻENIE"

Teresa Werner zniknęła i od dwóch miesięcy milczy. Co się dzieje?! Fani zaniepokojeni

Paulina Smaszcz aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Dziennikarka często zwraca się bezpośrednio do swoich fanek i nagrywa dla nich krótkie filmiki np. z zapowiedziami transmisji na żywo, w których prowadzi rozmowy z inspirującymi kobietami. Tak było też ostatnio, gdy Smaszcz zaprosiła internautki do obejrzenia live'a na temat mitów i prawd o kobietach w menopauzie. To jednak nie samo wydarzenie, a sposób, w jaki Paulina Smaszcz o nim poinformowała, wywołał ogromną burzę. Dziennikarka nagrywała wideo i jednocześnie prowadziła samochód! Wszystko widać bardzo dokładnie, bo dłoń z telefonem odbija się w jej okularach przeciwsłonecznych.

Paulina Smaszcz nagrywa filmik podczas jazdy samochodem. Internauci są oburzeni

Nagranie, które opublikowała w sieci Paulina Smaszcz, wywołało falę oburzenia wśród internautów. Niektórzy w bardzo dosadny sposób zakomunikowali jej, że takim lekkomyślnym zachowaniem stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych kierowców. Przypominamy, że zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym "kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku". Od 17 września 2022 kary za używanie komórki podczas jazdy samochodem zostały zaostrzone. Teraz grozi za to mandat w wysokości 500 zł i 12 punktów karnych (wcześniej było to jedynie 5 punktów).

- Dlaczego Pani nie pomyśli o swoim bezpieczeństwie kręcąc zapowiedzi? Przecież jedzie Pani samochodem? To jest stwarzanie zagrożenia dla innych na drodze. Spogląda Pani w telefon, nie patrzy na drogę! To się nadaje na mandat! Trzeba myśleć!

- Czy jednym z problemów kobiet w menopauzie jest filmowanie podczas jazdy?

- Jak widać, nawet wyższe wykształcenie nie powstrzymuje człowieka od robienia głupich rzeczy, takich jak prowadzenie samochodu jedną ręką filmując się,Widzę, że nie wzięła Pani sobie do serca postu sprzed kilku tygodni gdzie RÓWNIEŻ nagrywała pani filmik podczas prowadzenia autem. Może zamiast usuwać komentarze i blokować ich autorów przyzna się Pani do błędu i zacznie stosować się do przepisów które obowiązują każdego człowieka. Ale gratulacje dla Pani, chociaż pasy zapięte. Dużo zdrowia i następnym razem ostrożnie,

- Puknij się w głowę, zanim znów przyjdzie ci do głowy pomysł kręcić filmik podczas prowadzenia auta,

- Nagrywanie podczas jazdy samochodem powinno być karalne. Stwarzasz zagrożenie na drodze, instagramerko - pisali internauci w komentarzach pod filmikiem.

Zgadzacie się z nimi?

