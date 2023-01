Paulina Smaszcz z piersiami na wierzchu wije się do kamery. Nie ubrała stanika! WIDEO

Paulina Smaszcz znów daje o sobie znać. Była żona Macieja Kurzajewskiego, o której Polska usłyszała za sprawą burzliwego rozstania i ciętych komentarzy na temat nowego związku eks partnera z Katarzyną Cichopek, wielokrotnie występowała już w mediach. W różnym charakterze: czasem zmalowała negatywny komentarz w sieci, innym razem dała się ponieść emocjom i płakała podczas relacji w social mediach, a jeszcze indziej motywowała kobiety w całej Polsce do tego, by o siebie dbały i walczyły o swoje. Smaszcz budzi duże emocje - jedni ją uwielbiają, inni niekoniecznie. Tym razem "kobieta petarda" postanowiła zaszokować! Wrzuciła do sieci nagranie, na którym tańczy do nowej, głośnej piosenki Miley Cyrus pt. "Flowers", która uderza zresztą w niewiernego jej mężczyznę. Paulina Smaszcz wije się do kamery z piersiami na wierzchu, otulona jedynie przez delikatną, czarną marynarkę. Nie ma nawet stanika! Wszystko z pozytywnym przekazem. To po prostu trzeba zobaczyć.

Paulina Smaszcz z piersiami na wierzchu wije się do kamery. Nie ubrała stanika!

Paulina Smaszcz na nagraniu nie tylko tańczy w odważnej stylizacji, ale też uśmiecha się i pozuje z dwoma pieskami rasy mops. "Kobieta petarda" przy okazji postanowiła przekazać kobietom w całej Polsce ważny przekaz.

"Kobieta powinna być niezależna. Mieć własne życie, takie które jest fundamentem bez żadnego faceta. Związek w każdej chwili może się rozpaść, lecz mimo tego, ona będzie miała swoje miejsce, pieniądze, swoją pasję, samoświadomość, doświadczenie, kompetencje i życie", napisała Smaszcz na Instagramie.

Pod filmikiem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani komplementują Paulinę! "Przepięknie pani wygląda", "wow, niesamowita", "uwielbiam panią, pozytywna energia", czytamy. Nie umknął im także fakt odważnego ubioru Smaszcz. To po prostu trzeba zobaczyć, nagranie poniżej!

Zobacz również poniższą galerię zdjęć: Paulina Smaszcz z piersiami na wierzchu wije się do kamery. Nie ubrała stanika!

Sonda Co myślisz o ostatnich wypowiedziach Pauliny Smaszcz na temat Kurzajewskiego i Cichopek? Dobrze robi, ma do tego prawo To już jest przesada Ma rację, ale tylko częściowo Trudno powiedzieć