W 8. odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" z programem pożegnali się Filip Bobek i Hanna Żudziewicz. Wielkim zaskoczeniem jest także dalszy udział Majki Jeżowskiej. Piosenkarka otrzymuje najsłabsze noty od jurorów, jednak może liczyć na ogromne wsparcie widzów. Po ostatnim odcinku głos zabrała Iwona Pavlović. Słynna Czarna Mamba nie szczędziła słów krytyki pod adresem wokalistki.

Filip Bobek odpadł z "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

"Totalnie niesprawiedliwe", "To jest żart. Dla mnie Filip był kandydatem do zwycięstwa" - takie komentarze zalały internet po ćwierćfinałowym odcinku "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami", z którego odpadł aktor Filip Bobek i towarzysząca mu Hanna Żudziewicz. Zaskoczenie było tym większe, że para za swój pierwszy taniec w niedzielnym odcinku otrzymała cztery dziesiątki - najwyższe oceny jurorskie.

W programie została zaś Majka Jeżowska, która za swoje tańce zbiera najniższe noty. Co tydzień ratują ją jednak głosy widzów, dzięki którym może tańczyć dalej. Iwona Pavlović z powodu braku czasu antenowego nie zdążyła skomentować tańca Majki w czasie programu. Zrobiła to zaraz po nagraniu. A miała do powiedzenia kilka gorzkich słów.

Jej paso doble mi się w ogóle nie podobało. Ten taniec nie miał znamion paso doble oprócz kilku figur i to wykonanych bardzo średnio. Technicznie? Moim zdaniem to nie było paso doble. To nie było rytmiczne, nie było dobrej sylwetki u Majki - stwierdziła Pavlović w rozmowie z Pudelkiem.

Iwona nie mogła uwierzyć, że to Majka pozostaje w programie.

Werdykt jest wypadkową ocen naszych oraz widzów, więc trudno się z tym nie zgadzać i protestować. Natomiast byłam bardzo zaskoczona, ponieważ Filip, przede wszystkim w tańcach standardowych, to był fenomen. Zdziwiło mnie, że odpadł. Bardzo mi go szkoda, bo myślałam, że będzie w finale - dodała Pavlović.

Już za tydzień półfinał programu. Zobaczymy w nim wspomnianą Majkę Jeżowską z Michałem Danilczukiem, Macieja Zakościelnego i Sarę Janicką, Vanessę Alexander i Michała Bartkiewicza oraz Julię Żugaj i Wojciecha Kucinę.

