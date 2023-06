Paweł Deląg pokazał syna i chrześniaka. Od tych przystojniaków trudno oderwać wzrok. Gorące komentarze zupełnie nie dziwią

Bardzo smutne, co Maciej Stuhr powiedział o relacjach z córką. To musi potwornie boleć!

Paweł Deląg niezbyt często dzieli się z internautami swoim życiem prywatnym. Choć aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, to konto służy mu raczej do dzielenia się tym, co w pracy oraz przemyśleniami na temat tego, co wartościowe i ważne w życiu. Bliskich pokazuje rzadko, słusznie chroniąc ich prywatność. Czasami zdarzają mu się chwile słabości - kiedy zwyczajnie chce się pochwalić swoimi skarbami. Wtedy możemy na moment zajrzeć do jego serca.

Nazwisko Pawła Deląga łączono z wieloma polskimi gwiazdami

Serce aktora podobno jest w tej chwili wolne, a on sam ceni sobie status singla, choć w przeszłości jego nazwisko łączono z wieloma pięknościami, m.in z uważaną za jedna z najpiękniejszych polek Bogną Sworowską, a także z Katarzyna Skrzynecką, Patrycja Markowską czy Dominiką Kulczyk. Swego czasu jeden z celebrytów chciał mu dopiec, oskarżając o homoseksualizm, jednak aktor z klasą i szacunkiem do osób o odmiennej orientacji seksualnej, zaprzeczył tym rewelacjom.

Paweł Deląg czasami chwali się rodziną

Paweł Deląg utrzymuje bliskie relacje z synami - ma dwóch dorosłych już potomków - Pawła i Mikołaja. Obaj związani są z branżą filmową, jednak nie są tak znani jak on sam. W ubiegłym roku Paweł stanął na ślubnym kobiercu, wkrótce potem urodziła mu się córka Rozalia. To były jedne z niewielu okazji, by poznać rodzinę Pawła Deląga - szczęśliwymi życiowymi momentami podzielił się z internautami. Potem pojawił się z nimi na kanapie "Dzień dobry TVN". Dziś przy okazji Dnia Ojca opublikował fotografię, do której zapozował ze starszym synem oraz chrześniakiem.

Deląg z dumą o następnym pokoleniu: "Się patrzy na chłopaków i serce rośnie"

Wszyscy trzej mężczyźni prezentują się znakomicie. W oczach gwiazdora widać dumę. Jego syn, z nieco rozmarzonym wzrokiem spogląda w dal. Jest niezwykle podobny do ojca - choć jego uroda jest nieco delikatniejsza. A jeśli zdecydowanie wolicie blondynów - spójrzcie na Kubę - chrześniaka aktora. Również można się zapatrzyć. Nic dziwnego, że pod postem zaroiło się on komentarzy. Na takich uśmiechniętych i zadowolonych z życia mężczyzn po prostu miło jest popatrzeć. I trudno nie zgodzić się z podpisem pod zdjęciem: "Się patrzy na chłopaków i serce rośnie" - napisał aktor.

