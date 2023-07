i Autor: Tomasz Golla/Super Express

Wesele z pompą!

Paweł Bodzianny i Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" nie oszczędzali na weselu. Wiemy, ile zapłacili za talerzyk. Jakie potrawy podano?

Ach, co to był za ślub! W ostatni weekend Paweł Bodzianny (42 l.) i Marta Paszkin z programu „Rolnik szuka żony" przysięgali sobie miłość w urokliwej świątyni w Lwówku Śląskim. Wśród gości nie mogło zabraknąć Marty Manowskiej (39 l.), czyli gospodyni hitu TVP 1, która balowała na weselisku do białego rana.