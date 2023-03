Asia i Kamil z "Rolnik szuka żony" biorą ślub kościelny! Znamy datę i listę zaproszonych gości

Maria Pakulnis nie wytrzymała! Gorzkie słowa na wizji. "Bardzo mnie to dotyka i boli"

Asia i Kamil poznali się dwa lata temu dzięki programowi "Rolnik szuka żony" w którym Kamil szukał miłości. Asia, kiedy zobaczyła jego wizytówkę, postanowiła napisać list. Do gospodarstwa przyjechała z nietypowym prezentem – modelem traktora w kolorowym pudełku. - Mówiłeś, że chcesz rozwijać gospodarstwo pod kątem maszyn… W domu mam taki sam – powiedziała.

Asia i Kamil szykują się do ślubu

Asia i Kamil szybko doszli do wniosku, że kiełkuje między nimi miłość i zaręczyli się w finałowym odcinku programu. Szybko też zamieszkali razem. Kiedy zaczęli planować ślub, okazało się, że ukochana rolnika jest w zagrożonej ciąży. Zamiast szykować się do wesela oszczędzała siły i leżała w łóżku, by bezpiecznie donosić ciążę, dzięki czemu córeczka – Antosia, urodziła się silna i zdrowa.

Córeczka będzie druhną na ślubie Asi i Kamila

Dziś Antosia ma już prawie pół roku i dzielnie towarzyszy rodzicom w przygotowaniach do ważnej uroczystości - na ślubie ma być najważniejszą druhną! - Nasze wesele będzie w stylu boho. suknię zaprojektował dla mnie Maciej Domański, który ma wielki talent. Już jestem w niej zakochana! Będą wszyscy, z którymi mamy kontakt, a więc na weselu będzie duża rodzinka – zdradziła nie tak dawno Asia, a kilku rolników z poprzedniej edycji już pochwaliło się w sieci zaproszeniami. Datę ślubu wyznaczono na 9 września 2023 r. Odbędzie się w kościele św. Andrzeja Boboli w Gębicach.