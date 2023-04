To, co spotkało Marzenę Rogalską w Warszawie jest szokujące! Absolutne upokorzenie, tego nikt się nie spodziewał

Paweł Wawrzecki, gwiazdor serialu „Daleko od noszy”, wielokrotnie podkreślał, że jego córka Ania, która cierpi na porażenie mózgowe, nie lubi opuszczać kraju. Najbezpieczniej czuje się w swoim domu w otoczeniu lasu.

- Nigdy nie będzie taka jak inni, ale fantastycznie pisze, ma mnóstwo pasji, jest inteligentną, pogodną kobietą - opowiadał Paweł Wawrzecki w jednym z wywiadów.

Paweł Wawrzecki o chorej córce

- Moja nowa rzeczywistość jest taka, że częściowo mieszkam w Stanach, częściowo w Polsce. Tu pracuję, tu jestem potrzebny zawodowo. Tam jestem potrzebny inaczej. Cztery razy do roku tam wyjeżdżamy. W zeszłym roku byłem sto parę dni w Stanach Zjednoczonych. Mówią, że rzadkie widywanie sprzyja. Jest coś w tym, że może ta rozłąka powoduje, że bardziej przyciąga do siebie. Tutaj mam córkę, która potrzebuje stałej opieki, ale to wszystko jest jakby za nami. I tak sobie układamy życie. Jest fajowsko. Moja żona też ma córkę, która studiuje w Nowym Jorku. Tak więc mam dwie córki - dodał Paweł Wawrzecki w programie „Bliżej gwiazd”.

Szerokich echem w mediach odbił się wywiad aktora dla „Vivy!” w którym wyznał, że ma nadzieję, że jego córka odejdzie przed nim. Zapytany, co stanie się z Anią, kiedy umrze, odpowiedział: - Wolałbym, żeby była inna kolejność. Pamiętam, jak moja Basia mówiła o tym, co się stanie, gdy jej nie będzie. Ale ja nie zastanawiam się nad moim odchodzeniem. Nie przywołuję tego, bo wiem, że Anka miałaby wtedy bardzo ciężko - powiedział Paweł Wawrzecki.

Dziś oboje cieszą się swoim szczęściem i obecnością. Dom w lesie zamienili na plażę w Trójmieście. Wszak nie wiadomo, jak długo aktor zabawi w kraju.

