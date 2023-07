Pazura przez 10 lat nie płacił ZUS-u. Głupio się wygadał i zrzucił wszystko na byłą żonę. Niezła wpadka na antenie

Cezary Pazura zaliczył wpadkę na antenie

Cezary Pazura zaliczył wpadkę na antenie. Powiedział kilka nieprzemyślanych słów, potem próbował to odkręcić, ale całość poszła w eter. Do aktora zadzwonił Kamil Nosel i, podając się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Krzysztofa Kielonka, wypytywał go o sprawy związane z przyszłym świadczeniem gwiazdora. Ten początkowo zdziwił się nagłym kontaktem ze strony ZUS-u, zażartował nawet, że nie sądzi, że w ogóle będzie miał jakąś emeryturę, i że chyba ma jeszcze czas na załatwienie tych spraw. Dziennikarz wyjaśnił, jako pracownik ZUS-u musi zawczasu przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. Pazura rzucił bez zastanowienia: - Ja mam problem, wie pan, bo moja była żona przez dziesięć lat nie płaciła za mnie ZUS-u, nie wiedzieć czemu...

Cezary Pazura nie płacił ZUS-u przez byłą żonę?

Zastanawiające jest podejście aktora do całej sprawy. Dlaczego to żona miałaby zajmować się jego sprawami emerytalnymi? Każdy dorosły obywatel powinien dbać o takie kwestie. Możliwe, że aktor tak umówił się z którąś ze swoich żon, podział obowiązków w małżeństwie przybiera różne formy. Ale żeby przez 10 lat nie zainteresować się swoimi przyszłymi pieniędzmi i po tylu latach wciąż obwiniać żonę? Prowadzący audycję dziennikarz kilkakrotnie próbował jeszcze wrócić w rozmowie do kwestii byłej żony, jednak aktor nie podejmował tematu, a w pewnym momencie nawet odrzekł zdenerwowany: - Nie, mam jedną żonę, halo. Według prawa mam jedną - tę, którą mam. To, że panu powiedziałem coś o byłej żonie, to zapominamy o tym, okej?

Weronika Marczuk komentuje wyznanie Pazury

Do sprawy odniosła się za to jedna z byłych żon aktora - Weronika Marczuk. Zapytana przez dziennikarzy Plotka o kwestie nie płacenia przez Cezarego Pazurę składek na ZUS, przypomniała, ze nie jest jedyną byłą żoną aktora i, że niekoniecznie miał ją na myśli. - Jeśli chodzi o to, co robiłam, a czego nie robiłam, to są stosy wywiadów z czasów naszego małżeństwa, są ludzie, którzy pamiętają oraz przede wszystkim wyniki tej mojej pracy, które widać do dziś i przy tym pozostańmy - skomentowała Marczuk.

Pałac w Śmiłowicach. Tu Pazura brał ślub. Tak wygląda magiczne miejsce pod Krakowem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.