Piasek nie mógł wytrzymać i w końcu pojawił się z NIĄ. Ludzie aż wstrzymali oddech

Piaseczny znów zaszokował. Tym razem na próbie "Sylwestra z Dwójką"

Na stadionie śląskim w Chorzowie trwają ostatnie próby przed wieczornym szalonym koncertem "Sylwestra z Dwójką". Na oficjalnej stronie Bądźmy Razem TVP na Instagramie można podejrzeć, co tam się dzieje. Największe hity zaśpiewali już m.in.: Michał Wiśniewski, Lanberry, Natasza Urbańska, Piotr Kupicha, Kamil Bednarek i Andrzej Piaseczny. Ten ostatni wokalista po raz kolejny zelektryzował publiczność.

Trwają próby przed "Sylwestrem z Dwójką"

Telewizja Polska, która zaprosiła na "Sylwestra z Dwójką" największe gwiazdy i to nie tylko z rodzimego "podwórka". Na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpi n.p. Bryan Adams, który zaśpiewa na żywo! Pojawią się też DJ Bobo czy The Kolors. Nic dziwnego, że przygotowania do sylwestra koncertu "idą ostrą parą", a artyści próbują swoje największe hity i układy taneczne. Dzięki temu, co TVP publikuje na Instagramie wiemy, że czekają nas też niecodzienne duety...

Gdy na scenę "Sylwestra z Dwójką" wszedł na próbę Andrzej Piaseczny, który podczas sylwestra wykona swój hit "Śniadanie do łóżka", zebrane grupki widzów czekała wielka niespodzianka. Wszystko ujawniła TVP na wideo z prób przed koncertem sylwestrowym. W trakcie występu do Piaska nagle podeszła dziewczynka. Mała fanka wyglądała na bardzo szczęśliwą z tego, że jest razem z Piaskiem na scenie. Artysta nie tylko przerwał próby, tylko pozwolił jej zaśpiewać ze sobą i z mikrofonem! Następnie wokalista zapytał dziecko, czy wieczorem też będzie na koncercie. Kiedy mała fanka potwierdziła, Piasek radośnie to skomentował.

"Pani jutro tu też będzie?"

