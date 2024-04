Pieniądze miały iść na niepełnosprawnego Mikrocypka. Fałszywa ukochana wszystko zabrała

Mikrocypek w sieci znany jest głównie z serwisu Twitch. To właśnie tam prowadzi transmisje live czy wrzuca zabawne nagrania. Fanom dał się poznać jako chłopak pozytywnie nastawiony do życia. Chociaż w sieci działa od kilku lat, to ogromną sławę zyskał dzięki współpracy z innym twórcą. Streamer Rybson, który uczył go matematyki, sprawił, że Mikrocypek w ostatnim czasie został prawdziwym celebrytą. Jakiś czas temu wraz z innymi twórcami Cyprian udał się na "Mikro Tour", który organizował inny influencer znany pod pseudonimem "Mokry Suchar".

Dwójka młodych tiktokerów postanowiła to wykorzystać Mikrocypka

W ostatnim czasie Mikrocypek poznał dwie osoby, które podawały się za rodzeństwo. Wszystko, aby zmanipulować chorego chłopaka. Obiecywali mu, że zaprzyjaźnią się z nim oraz będą razem nagrywać TikToki, oraz inny kontent, który będą publikować w sieci.

Zaradna dziewczyna zaczęła spotykać się z Cyprianem. Na każdej transmisji prosiła o dotacje pieniężne. Dopiero później okazało się, że wszystkie szły na jej bankowe konto. Znajomi Mikrocypka postanowili się tym zainteresować i interweniować. Chłopak zapewniał jednak swoich bliskich, że nowo poznana dziewczyna przeleje mu wszystkie pieniądze.

W rozmowie z Rybsonem Cyprian wyjawił, że był zakochany w dziewczynie, z którą spędzał czas. "Konopskyy" odezwał się do siostrzenicy pokrzywdzonego streamera.

"Oni się poznali na Tik Toku. Robili razem lajwy i rozmawiali prywatnie. Miała do niego przyjechać na urodziny, żeby spędzić razem czas. [...] Jak dla mnie zobaczyła, że Cyprian ma więcej obserwujących i poleciała na kasę i fejm" - odpisała youtuberowi kobieta z rodziny Cypriana.

Okazuje się, że Mikrocypek bardzo przeżył nieuczciwość nowej koleżanki.

"Cyprian czuł się wczoraj bardzo źle, bo rozchorował się przez stres. Ona wykorzystała to, że on ma problemy w relacjach z kobietami" - dodała kobieta w rozmowie z Konopskyym.

20-letnia koleżanka Mikrocypka odpowiada na zarzuty

TikTokerka postanowiła odnieść się do całej sprawy. Według jej słów Mikrocypek miał wiedzieć, że ma ona chłopaka. Na dowód pokazała ich rozmowę oraz wiadomości głosowe. Nie powiedziała jednak nic o pieniądzach z transmisji.

Mikrocypek również odniósł się na pojawiające się w sieci plotki. Przyznał, że często zakochuje się w kobietach. Dodał, iż wiedział, że jego koleżanka jest w związku.

Inni streamerzy, którzy przyglądali się sprawie, wyjawili z kolei, że Cyprian nie wyjawił im prawdziwej wersji. Wychodzi więc na to, że sprawa nie została jeszcze zakończona i możemy spodziewać się jej kontynuacji.

