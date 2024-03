Joanna Racewicz zabrała psa do restauracji. Nie do wiary, jakie miał wymagania! Woda? Nic z tych rzeczy!

Joanna Racewicz (50 l.) wybrała się ze znajomą do restauracji, prawdziwą sensacją okazał się jednak... Szczepan (4 l.), czyli piesek gwiazdy. Uroczy czworonóg ma swoje humorki i wymagania. Myślicie, że zadowoli się zwykłą wodą? Nic z tych rzeczy. On pije wyłącznie mleko - i to bez laktozy!