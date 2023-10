Piłkarz ukarany przez klub za obrażenie aktorki "Barw szczęścia"! "Ty ku***..."

Poważna sprawa! Kasia Cichopek apeluje do kobiet. Musiała wyłączyć komentarze

Co się stało?

Aleksandra Popławska nie darowała mężczyznie, który ją wulgarnie zwyzywał. Postanowiła napisać do klubu piłkarskiego, w który gra pan Dariusz. Dołączyła zrzut ekranu z wiadomością od piłkarza. – Ty ku*** właśnie idź spać — napisał pod moim ostatnim postem dotyczącym kampanii profrekwencyjnej w wyborach pod hasłem „Nie śpij, bo cię przegłosują” pan Dariusz Gołuński, piłkarz z Klubu KSWS Victoria Kaliska. Okrasił wpis wymiotującą emiotikonką – napisała aktorka. - Dlaczego, panie Dariuszu, pan mnie obraża? Płacę podatki, uczciwie i ciężko pracuję w zawodzie od 20 lat, jestem mamą, żoną i obywatelką tego kraju, która namawia do udziału w wyborach, nie podając konkretnej partii politycznej i nie obrażając przy tym nikogo. Oczekuję od pana przeprosin, oficjalnych, tak jak miał pan odwagę oficjalnie mnie obrazić – czytamy we wpisie Popławskiej na Instagramie.

Klub KSWS Victoria Kaliska zareagował na apel aktorki i wydał oświadczenie. Wiadomo, że zawiesił swojego zawodnika.

- Klub KSWS Victoria Kaliska potępia zachowanie zawodnika klubu Dariusza Gołuńskiego, który w social mediach publicznie obraził artystkę Aleksandra Popławska. Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek przejawom agresji i przemocy. Klub podejmie działania, aby nigdy więcej nie doszło do podobnych zachowań.Jako zarząd podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zawodnika. Zdajemy sobie sprawę, że kara ta nie jest współmierna do haniebnego zachowania, ale ma być przestrogą dla każdego z nas. W imieniu Klubu pragniemy przeprosić Panią Aleksandrę Popławską za karygodne zachowanie naszego zawodnika - czytamy w komunikacie Zarządu KSWS Victoria Kaliska.

