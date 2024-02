Pilne! Potężny transfer do TV Republika. Michał Rachoń podał nazwisko!

Nie do wiary, co Monika Olejnik nałożyła do fryzjera! Stylizacja warta fortunę!

Trwa ekspansja TV Republika. Kolejne głośne nazwisko dołączyło do ekipy stacji! - @OlechowskiJarek, nowy szef wydawców w @RepublikaTV. Witamy na pokładzie - poinformował na platformie X (dawniej Twitter) Michał Rachoń, dyrektor programowy stacji TV Republika. O Jarosławie Olechowskim ostatnio głośno było w listopadzie. Media pisały wówczas o tym, że były szef TAI i p.o. szefa "Wiadomości" TVP pokazał fotografie, na których chwali się swoim luksusowym życiem. Kontrola NIK wykazała, że Jarosław Olechowski był najlepiej opłacanym pracownikiem mediów publicznych. W czerwcu 2023 roku dziennikarz odszedł z TVP i został pełnomocnikiem zarządu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. komunikacji i mediów. Teraz powraca do mediów, dołączając do dawnych znajomych z TVP. Przypomnijmy, że do TV Republika trafili już m.in. Danuta Holecka, Rafał Patyra i Adrian Borecki i wspomniany Michał Rachoń.

