Piotr Cyrwus ma nieślubnego syna! Co o nim wiemy? I jak zareagowała żona?

Piotr Cyrwus i Maja Berełkowska poznali się w trakcie studiów w szkole teatralnej. - Piotra uważałam za dobrego kolegę. Przypominał mojego ojca - mówiła Berełkowska w wywiadzie dla "Pani". Nie od razu między nimi zaiskrzyło. Wielka miłość wybuchła po latach. - Usłyszałam taki wewnętrzny głos, że ten człowiek ma być moim mężem (...). Postanowiliśmy być razem do końca i staramy się w tym wytrwać, mimo że mieliśmy wiele kryzysów. Zawsze udawało się nam je jednak przejść. Po prostu chcemy być razem - dodawała.

O swojej rodzinie nie chcą mówić za dużo. Piotr Cyrwus wspomniał jedynie, że jego syn Mateusz pracował przy filmie "Hugo i jego wynalazek", córka jest aktorką, a Łukasz pracuje w korporacji. W przeszłości nie był idealnym ojcem, co sam podkreślił. - Z dziećmi trzeba przede wszystkim być. Jedyne, czego żałuję, to że ze względu na zawodowe obowiązki nie zawsze było mi to dane. Taki już jest nasz świat, świat karier i pogoni za chlebem, że zabiera nam wiele cennego czasu, który moglibyśmy poświęcić dzieciom - mówił. "Życie na gorąco" przypomniało, że Mateusz jest dzieckiem spoza małżeńskiego łoża!

Piotr Cyrwus potwierdza, że ma nieślubnego syna!

Mateusz to kawalerski syn Piotra. Dopiero po 18. urodzinach zbliżył się do ojca, a nawet wprowadził się do jego krakowskiego domu - twierdzi znajoma pary cytowana przez tygodnik. Mateusz ma być owocem związku aktora z góralką z Podhala, którą poznał podczas studiów. Wtedy to wybrał się do Ameryki, by zarobić. "Po trzech miesiącach wrócił sam, a niedługo potem dowiedział się, że zostanie ojcem" - pisze "Życie na gorąco". Maja Berełkowska, wiążąc się z aktorem, wiedziała, że ma syna.

- Podziwiam obu moich synów. Oni dużo wcześniej ode mnie odkryli, że rodzina jest ważniejsza niż praca - mówił aktor. Zapytany, czy to prawda, że Mateusz jest nieślubnym synem, odpowiedział: Czy to powód do wstydu? Tak, potwierdzam - wyznał.

