Piotr Kraśko szczerze o rozwodzie! "Moja była żona pozostanie moją przyjaciółką"

Piotr Kraśko to ikona polskiego dziennikarstwa informacyjnego. W swojej karierze relacjonował najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie. Swoją przygodą z dziennikarstwem i telewizją zaczął już jako dziecko, występował w programie "5-10-15". Później przez lata był twarzą "Wiadomości", gdzie relacjonował najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Aktualnie jest prowadzącym "Fakty TVN", oraz "Fakty po faktach". Dziennikarz ostatnio zdecydował się opowiedzieć o swoim życiu prywatnym, a mianowicie o rozwodzie ze swoją pierwszą żoną!

Piotr Kraśko o rozwodzie z pierwszą żoną! Tak szczery nie był jeszcze nigdy!

Dziennikarz poznał Dominikę Czwartosz w 1997 roku podczas Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Pierwsza żona zaraziła dziennikarza miłością do jeździectwa. Namówiła go na lekcje jazdy konnej u swojej przyjaciółki - Karoliny Ferenstein. Między nią a dziennikarzem szybko zaiskrzyło. Dominika Czwartosz dowiedziała się o tym, gdy zadzwoniła do Ferenstein... a telefon odebrał Kraśko. Przed laty w wywiadzie "Plejady" wyznał, dlaczego małżeństwo się nie udało.

- Nad związkiem trzeba pracować. Codziennie. Dbać o drugą osobę, o dom, o porozumienie. (...) Jeżeli ludzie dużo pracują, wracają zmęczeni, mimo wszystko powinni sobie opowiedzieć, co wydarzyło się w ciągu dnia. A ja jestem beznadziejny w opowiadaniu o mojej pracy - mówił "Plejadzie".

Dziennikarz wyznał też, że mimo rozwodu pozostają w dobrych relacjach.

- Dominika wie, że może na mnie liczyć, a ja na nią. Często nawet pomaga mi przy załatwianiu różnych spraw. Sytuacja jest jasna, etap emocjonalny zamknięty. Moja była żona pozostanie moją przyjaciółką - dodał.

