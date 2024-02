Piotr Szczepanik. Pierwszą żonę zabrała straszna choroba. Miała tylko 28 lat

To z nią Grzegorz Markowski ma nieślubnego syna! Gdy tę historię opisała jedna z gazet, wybuchł ogromy skandal!

Krystyna Wąsowska zmarła 4 maja 1971 roku w wieku zaledwie 28 lat. Była córką cenionego lubelskiego adwokata Stanisława Wąsowskiego i studiowała prawo. Urodzony w Walentynki artysta poznał ją gdy studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie ich małżeństwa bardzo podobała mu się tancerka Krystyna Mazurówna, która wystąpiła z Gerardem Wilkiem w teledysku do jego piosenki "Kochać". Nie doszło jednak do romansu, bo dla Mazurówny Piotr Szczepanik był zbyt delikatny i mimozowaty.

Gdy piosenkarz był u progu kariery, wydarzyła się tragedia. Żona ciężko zachorowała na białaczkę. - Kiedy Krysia zachorowała, chcieliśmy być bliżej lekarzy. Wyjechaliśmy z Lublina do Konstancina, gdzie wynająłem wygodną willę. Walczyliśmy do końca, ale nie udało się - mówił Piotr Szczepanik rozmowie z bycwiecej.pl. Po jej śmierci Piotr Szczepanik ożenił się z Amerykanką o imieniu Zofia, która sprowadził do Polski. Urodziła mu syna, który mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych. Z trzecią żoną, Magdaleną, z którą także się rozwiódł, miał natomiast córkę Jagodę.

Piotr Szczepanik po latach mieszkania pod Warszawą przeprowadził się na wieś koło Kołbieli i przyjaźnił się z aktorką Krystyną Sienkiewicz. Zmarł w wyniku choroby nowotworowej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dwóch miastach, w archikatedrze w Lublinie oraz na Starych Powązkach w Warszawie. Artysta spoczął w grobie swojej pierwszej żony, Krystyny po blisko 50 latach od jej przedwczesnej śmierci.

i Autor: Wikimedia Commons