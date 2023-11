Plejada polskich gwiazd w piosence promującej nową "Akademię Pana Kleksa". Będzie hit?

Ale wiadomość o Krzysztofie Cugowskim i Izabeli Trojanowskiej. To już oficjalnie!

W piątek, 17 listopada swoją premierę miał drugi singiel ze ścieżki dźwiękowej do nowej wersji adaptacji powieści Jana Brzechwy "Akademia Pana Kleksa". Film wejdzie na ekrany polskich kin 5 stycznia, a w rolach głównych zobaczymy Tomasza kota w roli Ambrożego Kleksa oraz Antonine Litwiniak w roli Ady Niezgódki. Teledysk do "Całkiem nowej bajki" zgromadził na jednej scenie plejadę polskich muzyków młodego pokolenia, których w klipie zapowiada Piotr Fronczewski: "Czekaliście na to 40 lat. Witajcie w całkiem nowej bajce". Teledysk, podobnie, jak film wyreżyserował Maciej Kawulski.

To już drugo singiel promujący płytę z muzyka z filmu. Pierwszy z nich - "Jesteś moją bajką" w wykonaniu Sanach już zdobył serca słuchaczy. Teraz czas na "Całkiem nową bajkę" - ekspresyjną, dynamiczną, taneczną, ale jednocześnie mówiącą, o tym, co ważne. W teledysku i piosence wystąpił imponujący skład artystów. Na scenie obok siebie stoją IGO, Kaśka Sochacka, Mrozu, Artur Rojek, Brodka, Ralph Kaminski, Bedoes 2115 i Sokół. - Nigdy wcześniej w jednym numerze nie starło się tyle różnych emocji i tylu twórców, którzy zechcieli o tym opowiedzieć - powiedział na łamach PAP reżyser filmu, Maciej kawulski.

