Król Karol wywołał poruszenie. Poddani nie przejdą obok tych informacji obojętnie

Król Karol zamówił obraz w 2020 roku. Wszystko z okazji 50-lecia członkostwa The Drapers' Company. Niestety na artystyczną wizję malarza musiał trochę poczekać. Dopiero po kilku latach otrzymał dzieło. Karol 14 maja 2024 roku podczas oficjalnego spotkania w niebieskim salonie w Pałacu zaprezentował dzieło światu.

Król Karol III zaprezentował swój portret światu

Portret przedstawia króla Karola III w mundurze Gwardii Walijskiej. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że monarcha został namalowany w krwistoczerwonej kolorystyce. To właśnie te odcienie napawają internautów przerażeniem. Według osób wypowiadających się w sieci obraz utrzymany w takiej kolorystyce przedstawia króla Karola w bardzo złym świetle i może kojarzyć się z czymś niebezpiecznym. Król Karol III na portrecie został przedstawiony z mieczem w dłoni oraz motylem lądującym na jego prawym ramieniu.

"Po co ktoś miałby namalować taki portret?! Jest okropny i kojarzy się ze złem"

"To oficjalny portret brytyjskiego króla Karola, a on wygląda, jakby płonął"

"Czerwień to kolor kojarzony z niebezpieczeństwem" - można było przeczytać w serwisie X.

Zupełnie innego zdania miała być królowa Camilla. Dziennikarze BBC w jednym ze swoich materiałów przytoczyli, jaka był jej reakcja na portret ukochanego. Kiedy zobaczyła dzieło, wykrzyknęła ponoć: "Tak, masz go!". Nie wiadomo jednak czy była to pozytywna reakcja na obraz, czy po prostu zadowolenie wynikające z tego, iż Karol w końcu otrzymał zamówiony w 2020 roku portret.

Symbolika obrazu Karola III

Wiele brytyjskich mediów przypomniało, że monarcha został pułkownikiem Gwardii Walijskiej w 1975 roku. Na obrazie czerwień munduru łączy się z czerwonym tłem, dzięki czemu twarz króla jest jeszcze bardziej wyrazista.

Artysta Yeo wyjawił, że gdy Karol zobaczył portret, był "lekko zaskoczony mocnym kolorem", ale poza tym obraz przypadł mu do gustu.

Autor obrazu wyjaśnił także, co oznacza motyl. W jednym z wywiadów malarz wyjawił, że "motyl symbolizuje metamorfozę i odrodzenie", co pasuje do monarchy, który niedawno przejął władzę.

Thoughts on the new portrait of King Charles 👀 pic.twitter.com/Ghm6USaceZ— DEE 🏆🏆🏆🏆🏆 (@duchessofpoms) May 14, 2024