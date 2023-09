i Autor: materiały prasowe

Sanah w utworze promującym film "Akademia Pana Kleksa". Wiemy, kiedy obraz trafi do kin

„Jestem Twoją Bajką” w wykonaniu Sanah to pierwszy utwór promujący film „Akademia Pana Kleksa”. Do piosenki powstał wyjątkowy, baśniowy teledysk, w którym artystka zabiera nas w podróż do najodleglejszych zakamarków naszej pamięci; w świat wyjątkowych, emocjonalnych przeżyć. „Akademia Pana Kleksa” na ekrany kin trafi 5 stycznia. W roli głównej wystąpi Tomasz Kot.