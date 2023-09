Co?! Sławny aktor ujawnił, co w młodości zrobił mu Jan Paweł II! W zakrystii nie było przebacz

Kuba Wojewódzki związki: Anna Mucha, Renata Kaczoruk, Anna Markowska

Kuba Wojewódzki zawsze miał słabość do pięknych kobiet. Przez cztery lata jego partnerką była aktorka Anna Mucha, potem samozwańczy król TVN związał się z modelką Renatą Kaczoruk, a od zeszłego roku jego serce skradła inna modelka - Anna Markowska. Mimo to "życzliwi" przez lata powtarzali niedorzeczne informacje o tym, że Kuba Wojewódzki jest gejem. Swoje trzy grosze dorzucił Michał Piróg. - Mam dość ukrytych gejów! To obłudne małe fiu*ki! (…) Nie oczekuję, że Kuba Wojewódzki powie: tak, byłem z Tomkiem Kammelem. Wszyscy im tę łatkę przypięli, ale to ich trzeba zapytać - wypalił kiedyś tancerz na łamach tygodnika "Wprost". Na dodatek, gdy pojawiły się informacje o zaręczynach Kuby Wojewódzkiego i Renaty Kaczoruk, Michał Piróg nie mógł powstrzymać się od złośliwości. - Renata nie ma jeszcze trzydziestki, a on jest pod sześćdziesiątkę. Zatem twierdzenie, że jest za stary na narzeczonego uważam za zasadne. Ostrzegam Renatę przed wiązaniem się z Wojewódzkim. Dzieci z tego raczej nie będzie, a słowo "kocham" może okazać się w jego ustach kłamstwem - mówił celebryta na łamach "Twojego Imperium". Uciążliwe plotki na temat rzekomego homoseksualizmu zdementował sam zainteresowany.

Kuba Wojewódzki orientacja. Nie ma wątpliwości. Michał Piróg dostał mocną odpowiedź

Już w 2012 roku samozwańczy król TVN zaznaczał, że nie jest zainteresowany relacjami z mężczyznami. Kuba Wojewódzki preferuje piękne kobiety, takie jak Anna Markowska. Słowa Michała Piróga jednak zapamiętał i po latach odpowiedział mu w niezwykle brutalny sposób. - Na swoim Instagramie Michał Piróg grzmi i moralizuje, bo w tej roli lubi siebie najbardziej. Tym razem dostaje się Krystynie Pawłowicz. Michał zarzuca jej nagonkę i falę hejtu na 10-letnie, transpłciowe dziecko, jego rodzinę i najbliższych. (O haniebnym poziomie etycznym Pawłowicz nikogo nie muszę informować, bo każdy go widzi). Pisze o raku nienawiści, bo Michał lubi być literatem. Dodaje, że jest hejtu przeciwnikiem - zaznaczył dziennikarz TVN i przeszedł do ostrego ataku. - Otóż nie, drogi kolego. Jesteś dokładnie taki sam. Kilka lat temu z tych samych niskich pobudek co Pawłowicz przypisałeś mnie do swojej mniejszości seksualnej. Nic do niej nie mam poza żalem, że ma takiego ambasadora jak ty. Wiedziałeś, że w tak homofobicznym kraju jak Polska spotka się to z lawiną agresji. I spotkało. (...) Gdzie wtedy była twoja romantyczna troska o humanizm, rodzinę i najbliższych? - grzmiał do Michała Piróga Kuba Wojewódzki.

