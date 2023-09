Edward Miszczak i Nina Terentiew kariery: TVN, Polsat, TVP

Nina Terentiew i Edward Miszczak dziś grają do jednej bramki. Ona jest członkiem rady nadzorczej telewizji Polsat, a on dyrektorem programowej stacji. Przez lata jednak występowali w - pozostając przy terminologii sportowej - rywalizujących ze sobą drużynach. Nina Terentiew w latach 1998–2006 była dyrektorką programową TVP2. Edward Miszczak z kolei w tym samym roku, w którym jego koleżanka objęła funkcję w telewizji publicznej, został dyrektorem programowym TVN. Odszedł ze stanowiska dopiero w 2022 roku. Podczas imprezy z okazji prezentacji wiosennej ramówki Polsatu Edward Miszczak z dużą sympatią mówił o Ninie Terentiew. - Chciałem wszystkich powitać serdecznie. Cała branża, gdy pojawiłem się w Polsacie, myślała, że my z Niną łączymy takie stare hasło programowe: "Polsat włącza emocje". A tymczasem wyszło nudne "Love Island". Ninko, jeszcze raz bardzo dziękuje i mam nadzieje, że kiedyś zaproszę cię na własną konferencję ramówkową - żartował wieloletni car TVN. Co ciekawe, jest jesczze coś, co łączy charyzmatycznych dyrektorów.

Monika Richardson ujawnia prawdę o Ninie Terentiew i Edwardzie Miszczaku

Monika Richardson dobrze poznała i Ninę Terentiew, i Edwarda Miszczaka. Po latach postanowiła podzielić się refleksją na temat zmian w telewizjach. Była gwiazda TVP zdaje się cenić zbyt wysoko kompetencji następczyni tego drugiego w TVN Lidii Kazen, o której Monika Richardson mówiła, że "nie ma w sobie jednej kreatywnej kości". Przy okazji dziennikarka wyjawiła prawdę na temat Edwarda Miszczaka i Niny Terentiew. - Ja nie jestem sędzią niczyim. Myślę, że największym błędem, który popełniamy my ludzie mediów, jest brak empatii. Sama jestem winna tej postawy i długo za nią musiałam pokutować. Trzeba trzymać ucho przy gruncie, żeby słyszeć, co w trawie piszczy. Nina Terentiew i Edward Miszczak w pewnym momencie to ucho trzymali bardzo czujnie przy gruncie. Ale te czasy już się chyba skończyły. Nie mają godnych następców - oceniła Monika Richardson w rozmowie z Plejadą. - To przykre, ale taka jest rzeczywistość. Może dzisiaj co innego w telewizji się liczy - dodała wieloletnia gwiazda TVP.

