Po śmierci Gabriela Seweryna wyszło na jaw, co robił w wojsku! Historia jak z filmu

Gabriel Seweryn najpierw ukończył zawodówkę

Gabriel Seweryn był tzw. kolorowym ptakiem w polskim show-biznesie. Jego śmierć wstrząsnęła całym krajem. Sprawę bada prokuratura. - Prokuratura Rejonowa w Głogowie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Gabriela S. w dniu 28 listopada 2023 roku w Głogowie. W zakresie ustalenia przyczyny zgonu , po przeprowadzonej sekcji zwłok, oczekuje się jeszcze na wyniki badań dodatkowych, które wraz z wynikami sekcji zwłok pozwolą wypowiedzieć się biegłym lekarzom o przyczynie zgonu Gabriela S. Śledztwo jest w toku - przekazała nam Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Gwiazdor programu "Królowe życia" szerszej publiczności dał się poznać właśnie dzięki udziałowi w produkcji TTV, w której występował razem ze swoim ówczesnym partnerem Rafałem Grabiasem. Po rozstaniu z nim Gabriel Seweryn związał się z Kamilem Biełą. Zmarły celebryta był jednak przede wszystkim projektantem. Zdobył wykształcenie w tym kierunku. Wcześniej jednak skończył zawodówkę o profilu ciastkarsko-cukierniczym i trafił do wojska, gdzie odbył obowiązkową służbę.

Gabriel Seweryn w wojsku nabrał wprawy

Po śmierci Gabriela Seweryna wyszło na jaw, czym zajmował się w wojsku. Rąbka tajemnicy uchyliła jego przyjaciółka Anna Hamza. Można powiedzieć, że to właśnie w wojsku rozpoczęła się kariera zawodowa gwiazdora programu "Królowe życia". W trakcie służby Gabriel Seweryn był bowiem tapicerem - tam nauczył się szycia i nabrał w tym wprawy. . To tam nauczył się szycia, nabrał wprawy w zawodzie. - Wszystko stworzył sam, sam siebie wykreował. Jeszcze zanim trafił do "Królowych życia", Gabryś miał poczucie, że cały czas jest tu niedoceniony, że gdzieś ugrzązł. Ten program z nieba mu spadł, bo pojawiła się popularność, zlecenia od znanych osób, bo to i Monika Olejnik, i rodzina Zenka Martyniuka. Dlatego był tym podkręcony, bo mógł dotrzeć do szerszej publiczności. Natomiast okazuje się, że nie była to dobra decyzja - oceniła ze smutkiem przyjaciółka Gabriela Seweryna w rozmowie z "Faktem". Gabriel Seweryn zasadniczą służbę wojskową odbył w 45. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Babimoście.

