Po śmierci Jadwigi Barańskiej Jerzy Antczak traci sens życia? "Dokąd się to wszystko toczy i po co?"

Kiedy Jerzy Antczak został wdowcem, jego bliscy martwili się, jak on sobie teraz poradzi bez ukochanej żony. Jadwiga Barańska odeszła po długiej i ciężkiej chorobie, więc teoretycznie był czas, aby się na to przygotować. Tyle, że na ostateczne pożegnanie przygotować się nie da. Antczak wyprawia kolejne pogrzeby ukochanej Jadwigi Barańskiej i tym stara się zajmować. Jednak jeden jego wpis można uznać za co najmniej niepokojący.