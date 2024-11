Jadwiga Barańska wreszcie została pochowana. Długo na to czekano. Na urnie widniało inne nazwisko! Są zdjęcia

Jadwiga Barańska zmarła 24 października, zaledwie 3 dni po swoich 89. urodzinach. Gwiazda odeszła w USA, a konkretnie w Los Angeles, gdzie przez wiele lat mieszkała. Jej pogrzeb podzielono na kilka etapów - najpierw była msza w amerykańskim kościele, później msza w Polsce, wreszcie złożenie urny do grobu w USA - niemal miesiąc po śmierci. Z kolei za rok odbędzie się polski pochówek aktorki. Póki co do sieci trafiły zdjęcia z trzeciej ceremonii pogrzebowej Jadwigi Barańskiej. Na urnie widniało jednak inne nazwisko!