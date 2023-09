Po zwolnieniu z TVN Filip Chajzer znalazł nowe zajęcie. Postanowił zmienić Polskę! Wielki projekt z Leszkiem Klimasem. Znamy szczegóły!

Znani propagatorzy zdrowego trybu życia - Leszek Klimas i Filip Chajzer - ruszyli z wielką akcją "Poruszamy Polskę"! W jej ramach planują odwiedzać polskie szkoły i edukować dzieci, młodzież, ale i rodziców w zakresie zdrowego odżywiania.

W tym tygodniu odwiedzili kolejne szkoły, by uświadomić młodym ludziom, jak ważne funkcje dla naszego organizmu pełnią zdrowe żywienie oraz ruch. Gwiazdorzy sportu i telewizji przyjechali do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poświętnem, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrańcu oraz z Międzylesia. Działania mają charakter charytatywny i skupiają się na edukacji dzieci i nastolatków. Akcja rozpoczęła się od motywacyjnej opowieści Leszka Klimasa i jego historii o tym, jak doszedł do sukcesu. Następnie odbył się wykład żywieniowy oraz quiz angażujący dzieci do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Na koniec Leszek Klimas przeprowadził z uczniami trening na świeżym powietrzu. Klimas i Chajzer przyciągnęli tłumy zmotywowanej do zmiany nawyków młodzieży.

Co ciekawe, centrum leczenia otyłości Leszka Klimasa znajduje się tuż obok siedziby TVN przy ul. Wiertniczej w Warszawie. Zapraszając na Instagramie do udziału w akcji Filip Chajzer budynek TVN miał dokładnie za plecami.

- To jest bardzo ważne miejsce, bo za nami moja przeszłość, a tutaj moja przyszłość. Przyszłość tego, co będziemy robić w Polsce, jak będziemy ją zmieniać. Akcja: Poruszamy Polskę! Chcemy pokazać i dzieciakom, i rodzicom, że nie są skazani na wszechobecny cukier, na siedzenie na kanapie. Że to wszystko trzeba zmienić, ta pandemia otyłości nie może dłużej trwać. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie i nikt nie wie o tym lepiej niż Leszek Klimas - powiedział Filip Chajzer na Instagramie Efektu Klimasa.

Szkoły chętne do udziału w projekcie można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie www.poruszamypolske.pl.