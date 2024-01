Pogrzeb Izabelli Cywińskiej. Tłumy żałobników i niemal żadnych kwiatów. Zaskakujące

Kolejny kryzys u Dody i Pachuta? Wokalistka nie chce z nim nawet sypiać! Co tam dzieje?!

Pogrzeb Izabeli Cywińskiej

Pogrzeb Izabelli Cywińskiej zaplanowano z pewnym opóźnieniem - od śmierci wybitnej reżyserki minęło niemal 3 tygodnie. Msza święta żałobna rozpoczęła się we wtorek, 9 stycznia, o godz.12.30 w Kościele Środowisk Twórczych przy Pl. Teatralnym 18 w Warszawie, a odprawił ja przyjaciel zmarłej, ksiądz Andrzej Luter. Następnie zaplanowano przejazd na Powązki Wojskowe. Kondukt żałobny wyruszy spod bramy głównej cmentarza około godziny 15.00.

Skromna urna i niemal żadnych kwiatów podczas uroczystości żałobnych

Prochy Izabelli Cywińskiej złożono w prostej, brązowej, kamiennej urnie. Obok niej wyeksponowane zostały odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Krzyż Oficerski Orderu „Za zasługi dla Litwy”. W tle ustawiono niewielką fotografie reżyserki. Całość udekorowano tylko jednym wieńcem w kształcie serca, co podkreślało skromność uroczystości.

Już od godziny 12 w kościele zbierali się żałobnicy. Niektórzy pojawili się wcześniej, by w spokoju i ciszy zadumać się nad życiem. Zaskakiwać mogło to, że nikt nie przyniósł ze sobą kwiatów. Okazało się, że uszanowano w ten sposób prośbę rodziny zmarłej. Ta poprosiła, aby z tej okazji nie kupować i nie składać na grobie kwiatów. "Rodzina prosi, by zamiast kwiatów dokonywać wpłat na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca: Fundacja dla Polski" - poinformowano wcześniej.

