Izabella Cywińska nie żyje! Reżyserka "Bożej podszewki" miała 88 lat

Smutna informacja obiegła media w wigilijny poranek. Nie żyje wybitna reżyserka Izabella Cywińska. Artystka była m.in twórczynią Teatru Nowego w Poznaniu, a także pierwszą minister kultury w niekomunistycznym rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Reżyserka miała 88 lat. Informację o jej śmierci przekazał Piotr Kruszczyński, obecny dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu. Cenioną reżyserkę żegnają w mediach społecznościowych najbliżsi przyjaciele.

Nie żyje Izabella Cywińska. Reżyserka miała 88 lat

Piotr Kruszczyński za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał tę smutną informację. Pożegnał ją w bardzo wzruszających słowach.

- Wczoraj odeszła Wielka Dama polskiego teatru, Izabella Cywińska - legendarna dyrektorka Teatru Nowego w Poznaniu, Matka-założycielka i twórczyni jego słynnego zespołu, reżyserka teatralna, filmowa, telewizyjna. Minister Kultury w pierwszym solidarnościowym rządzie III RP, „Dziewczyna z Kamienia”… Rozmawialiśmy telefonicznie w ten wtorek, jak co tydzień: o teatrze i o polityce, i trochę o nadchodzących świętach. O zdrowiu - broń boże, to od roku był temat zakazany - możemy przeczytać w poście na FB.

Reżyserkę pożegnał również krytyk filmowy, Łukasz Maciejewski.

- Dzwoniłem do Izy, od czasu do czasu tylko, ale dzwoniłem, pamiętałem, bardzo zawsze była szczęśliwa. (...) To była długa znajomość. Bardzo długa. Obawiam się słowa przyjaźń, nie byłoby uzasadnione, jeśli już to intelektualna - napisał na swoich mediach społecznościowych.

Zobacz poniższą galerię: