Pogrzeb Janusza Olejniczaka. Wybitny pianista spocznie w rodzinnym grobie na Starych Powązkach

Co się stało?

Janusz Olejniczak był wybitnym pianistą, który zdobył międzynarodowe uznanie za swoje interpretacje muzyki Fryderyka Chopina. Jego kariera rozpoczęła się w 1970 roku, kiedy to jako 18-latek zdobył nagrodę na VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. To wyróżnienie otworzyło mu drogę do licznych koncertów i współpracy z renomowanymi orkiestrami na całym świecie.

Zobacz też: Sebastian Karpiel-Bułecka żegna wielkiego mistrza. Poruszający wpis po śmierci wybitnego muzyka

Olejniczak był szczególnie ceniony za wyjątkowe wyczucie stylu Chopina, a także za interpretacje innych kompozytorów romantycznych, takich jak Schumann i Liszt. Olejniczak chętnie brał udział w produkcjach kinowych. Jego wykonania utworów Chopina znalazły się w ścieżce dźwiękowej do nagrodzonego Oscarem filmu "Pianista" w reżyserii Romana Polańskiego, co przyniosło mu globalną rozpoznawalność. Artysta nie tylko koncertował, ale również wykładał i prowadził kursy mistrzowskie na całym świecie, przekazując swoje bogate doświadczenie młodszym pokoleniom pianistów.

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wspaniałego pedagoga i przyjaciela - Janusza Olejniczaka. To ogromna strata nie tylko dla naszej uczelni, ale dla światowej pianistyki. W imieniu swoim oraz całej społeczności Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina składam rodzinie zmarłego najszczersze kondolencje.

- czytamy na profilu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, gdzie opublikowano również nekrolog artysty.

Pogrzeb Janusza Olejniczaka

Nagła śmierć pianisty wywołała wielkie poruszenie w muzycznym świecie. Artysta zmarł z powodu zawalu serca. Miał 72 lata. Wg informacji podanych przez PAP pogrzeb muzyka odbędzie się we wtorek, 29 października. Msza żałobna zostanie odprawiona o godzinie 11.00 w Kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu 34 w Warszawie. Janusz Olejniczak zostanie pochowany w rodzinnym grobie w starej części Cmentarza na Powązkach.