Muzyczny geniusz nie żyje. Wiemy, na co zmarł Janusz Olejniczak. To może dopaść każdego!

Janusz Olejniczak nie żyje. To ogromna strata dla polskiej kultury. Wybitny pianista miał 72 lata. W październiku obchodził urodziny. Bliska współpracowniczka artysty zdradziła, na co zmarł Janusz Olejniczak. To może dopaść każdego, dlatego tak ważna jest profilaktyka.