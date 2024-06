Iwona z "Sanatorium miłości" wystawiła swoją suknię ślubną na sprzedaż. Czy to koniec miłości do Gerarda?

Janusz Rewiński nie żyje. Słynny aktor, znany m.in. z roli "Siary" w filmach "Kiler" i "Kilerów 2-óch", zmarł po walce "ze swoim stanem zdrowia", jak określili jego synowie we wpisie o śmierci taty. - Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. Janusz Rewiński. Aktor, satyryk, poseł na Sejm I kadencji. Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję że "mają rozmach". Buenas noches, Senior Siarra! - czytamy w poście udostępnionym w mediach społecznościowych przez Jonasza i Aleksandra Rewińskich. Aktor w ostatnich latach żył niemal w samotności - stronił od ludzi i występów publicznych. Niecały rok przed śmiercią Janusz Rewiński pojawił się jednak w programie "Szykowne rozmowy". Był już bardzo chudy. Wyglądał zupełnie inaczej niż za czasów największej popularności. Artystę w sieci pożegnało wiele ludzi ze świata kultury i polityki (w tym Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro). Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Janusza Rewińskiego.

Wiadomo za to, że w ostatnim pożegnaniu aktora nie będzie uczestniczył jego słynny kolega - gwiazdor serialu "Na Wspólnej" Mieczysław Hryniewicz. Panowie w ostatnich latach mieli ze sobą zdecydowanie nie po drodze. - Nie wiedziałem, że Janusz chorował. Szkoda, że na koniec się poróżniliśmy, bo ja jednak nie wierzyłem, że w katastrofie smoleńskiej samolot wylądował w kukurydzy. On był zwolennikiem teorii, że to był zamach - zaznaczył w rozmowie z portalem Shownews.pl aktor, który z popularnym "Siarą" grał w znanym serialu "Zmiennicy". Jednak nie różnice polityczne są powodem tego, że Mieczysław Hryniewicz nie będzie na pogrzebie Janusza Rewińskiego. - Mam zdjęcia, a potem wyjeżdżam do Poznania - zdradził gwiazdor "Na Wspólnej".

