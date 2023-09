Sama to mówiła

Kucharz ze Złotopolskich naprawdę był kucharzem. Rocznica tragicznej śmierci Grzegorza Komendarka

Grzegorz Komendarek przez lata wcielał się w postać kucharza Grzesia w serialu "Złotopolscy". Postawny i nieco mrukowaty Grześ pracował w kawiarni Marty Gabriel (w tej roli Ewa Ziętek). Grzegorz Komendarek zagrał też w kilku innych serialach, m.in. w "Na dobre i na złe" i "Hela w opałach". Aktorstwo jednak nie było jego podstawowym zajęciem. Kucharz ze "Złotopolskich" w realnym życiu także zawodowo zajmował się gotowaniem. - Był prawdziwym kucharzem w restauracji, w której mieliśmy zdjęcia, i pewnego dnia Radosław Piwowarski (reżyser - red.) dał mu prawdziwe zadanie w "Złotopolskich". Grzesio zagrał, raz, drugi, trzeci... i grał u nas kilkanaście lat - wspominała Małgorzata Raszek-Zaliwska, reżyserka serialu, w rozmowie z "Faktem". Grzegorz Komendarek zginął nagle, w strasznym wypadku. Po jego śmierci pojawiły się problemy z pochówkiem. Okazało się bowiem, że aktor i kucharz nie miał w zasadzie nikogo bliskiego! 21 września 2023 roku obchodzimy 9. rocznicę jego śmierci.

Pogrzeb Grzegorza Komendarka, kucharza z serialu Złotopolscy. "Jestem wstrząśnięta tą sprawą. Zginął człowiek tak samotny, że nie ma go kto pochować"

To był chyba najsmutniejszy pogrzeb w historii polskiego show-biznesu. - Mimo iż graliśmy z Grzegorzem Komendarkiem w jednym serialu, nigdy nie miałam go okazji bliżej poznać. Trudno mi sobie wyobrazić, że można być tak samotnym człowiekiem. Jestem wstrząśnięta tą sprawą. Zginął człowiek tak samotny, że nie ma go kto pochować. Przerażające. Brak mi słów - mówiła cytowana przez "Vivę" poruszona aktorka Aleksandra Woźniak. Serialowy kucharz ze "Złotopolskich" wcześniej stracił rodziców i siostrę. Najbliższe mu były dwa mopsy, którymi się opiekował. W końcu pogrzeb Grzegorza Komendarka zorganizowała ekipa serialu "Złotopolscy", reżyserka Małgorzata Raszek-Zaliwska i cioteczny brata kucharza. 21 września przypada rocznica śmierci kucharza Grzesia z serialu "Złotopolscy", W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Grzegorza Komendarka z planu popularnej produkcji TVP.