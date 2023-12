Sebastian Wątroba przez meczem z Donaldem Tuskiem otrzymał telefon ze szpitala

Sebastian Wątroba, były gwiazdor W11, obecnie z TVN jest na wojennej ścieżce. Policjant i aktor toczy sądowe boje ze stacją o tantiemy. Fani ciągle mają nadzieję, że hitowy serial paradokumentalny wróci na antenę, a Sebastian Wątroba znów będzie grał jedną z głównych ról. Sam aktor jednak rozwiał wątpliwości w tej sprawie. Mimo wszystko z TVN gwiazdor W11 nie ma wyłącznie złych wspomnień. W latach 2010-2013 był nawet filarem piłkarskiej drużyny tej stacji. Właśnie wtedy Sebastian Wątroba miał okazję zagrać przeciwko Donaldowi Tuskowi. Mecz rozgrywany był na stadionie Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej 3. W noc poprzedzającą spotkanie Gwiazdy TVN - Politycy Sebastian Wątroba otrzymał telefon ze szpitala! - Około godz. 1.30 dostałem telefon, że moja córeczka Amelka postanowiła o kilka dni wcześniej przyjść na świat - wyznał policjant.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmienił się Sebastian Wątroba od czasów W11

Sebastian Wątroba kaja się przed Donaldem Tuskiem

Sebastian Wątroba błyskawicznie pojechał do żony i maleństwa, a już następnego dnia o 15 był z powrotem w stolicy gotowy na mecz. - W pewnym momencie, po paru minutach meczu trener mówi: "Dobra Seba, dajesz zmianę" i wszedłem na boisko. Pamiętam, jak Tomasz Zimoch, który komentował mecz, powiedział: "A teraz na boisko wchodzi Sebastian, któremu rankiem urodziła się córeczka" i te owacje od 35 tys. kibiców, pamiętam bramkę Rafała Maseraka i "kołyskę" dla Amelki - wspomina policjant z TVN w emocjonalnym wpisie. Sebastian Wątroba nie zapomniał także o faulu na Donaldzie Tusku. Dziś kaja się i zapewnia, że stało się to niechcący. - Pamiętam też moment, gdy niechcący sfałlowałem Donalda Tuska, "przeskrobując" go po achillesie. Panie Premierze, to naprawdę był przypadek wynikający z mojego rozkojarzenia i nieprzespanej nocy - tłumaczy się gwiazdor W11.