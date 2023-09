Sebastian Wątroba z W11 walczy z TVN

Sebastian Wątroba na planie serialu "W11 - Wydział Śledczy" specjalizował się w bojach z groźnymi bandytami. Po odejściu z produkcji aktor, który przez lata naprawdę był policjantem, toczy boje z... TVN i Związkiem Artystów Scen Polskich. Sebastian Wątroba wyliczył, że stacja powinna zapłacić jemu i innym aktorom paradokumentów aż 17 mln złotych! Sprawa trafiła do sądu. - Sprawa obecnie toczy się w sądzie cywilnym, czekamy na kolejną datę posiedzenia - mówił aktor w 2021 roku. Na szczęście Sebastian Wątroba ciągle może liczyć na role w innych produkcjach. Ostatnio zagrał w "Na dobre i na złe", pojawił się także w filmach: "Gierek" czy "Proceder". Większość widzów nadal kojarzy go przede wszystkim z W11. Po tym, gdy TVN zdecydował się reaktywować serial "Detektywi", sporo osób miało nadzieję, że wróci także "W11 - Wydział Śledczy" z Sebastianem Wątrobą.

Sebastian Wątroba o powrocie do W11: "Nie daje złudnej nadziei"

Były policjant jednak rozwiał wszelkie wątpliwości i odniósł się do swojego powrotu do legendarnej już produkcji TVN. Zamieścił także sentymentalny filmik na Instagramie z fragmentami W11. Jedna z fanek zaczepiła Sebastiana Wątrobę. - Chciałam żebyś wrócił, nie dawaj ludziom złudnej nadziei, sam sobie odciąłeś drogę, przez pozwy, podpisując umowę w tak ważnym kontakcie, trzeba przewidywać - napisała internautka. Były funkcjonariusz postanowił odpowiedzieć. - 1. Nie daje złudnej nadziei, lecz jasno mówię, że ja już nie wrócę do W11. 2. Tak, odciąłem sobie drogę, bo ja i większość moich koleżanek i kolegów z seriali W11 i Detektywi nie mogło się na to zgodzić, aby aktorzy naszych, jak i innych seriali telewizji TVN byli okradani przez dyrekcję TVN z należnych prawnie tantiem. 3. Podpisując umowę punkt, który w niej był zawarty, był tak skonstruowany, aby zwykły śmiertelnik się w tym nie połapał (od tego mają sztab prawników), a później powołując się na ten podstępny zapis, próbowano wymóc na nas zrzeczenie się niezbywalnego prawa do tantiem, wreszcie grożąc wyrzuceniem z serialu, domagają się, abyśmy przestali upominać się o to, co nam się należy! Czy mam coś jeszcze dodać??? Czy Ty nie walczyłabyś o swoje prawa? - denerwował się Sebastian Wątroba. W naszej galerii prezentujemy, jak zmienił się Sebastian Wątroba od czasów W11.

