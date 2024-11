Polka była miłością DiCaprio, teraz ma dzieci ze światowym piłkarzem. Elżbieta Kawalec zniewala urodą

Elżbieta Kawalec jeszcze w okolicach 2016 roku była opisywana jako "wielka miłość Leonardo DiCaprio". Gwiazdor szeptał jej do ucha, spotykając się z nią na licznych randkach. Światowa prasa okrzyknęła Polkę "modelką", choć w rzeczywistości kobieta oprócz oszałamiającej urody interesowała się przede wszystkim... ekonomią. Ścisłe studia kończyła na Uniwersytecie Miami, zostając w 2017 roku absolwentką ekonomii i zarządzania biznesem. O tym, że jest "jedną z kolejnych kochanek DiCaprio" pisano jeszcze parę razy w plotkarskich serwisach, ale temat dosyć szybko ucichł, a Kawalec przestała być widywana z aktorem. Była zresztą od niego znacznie, bo o 19 lat, młodsza. Pozostając w Stanach Zjednoczonych, gdzie wówczas mieszkała, znalazła zupełnie nową miłość. Utonęła w ramionach światowego piłkarza! Lucas Piazon to brazylijski piłkarz grający na pozycji napastnika w portugalskim klubie, który jest zapatrzony w Polkę jak w obrazek. Para jest ze sobą od kilku lat. Elżbieta Kawalec postanowiła nie robić "oszałamiającej kariery" w Hollywood u boku DiCaprio, zamiast tego wybrała spokojne, rodzinne życie, czego nie można powiedzieć o nim samym. Poniżej znajdziecie szczegóły.

Czytaj także: Wydało się, kto wygra "Taniec z Gwiazdami"?! To może zaskoczyć jurorów. Przecieki przed finałem

Elżbieta Kawalec i Lucas Piazon mają dwóch synów. Przeprowadzą się do Polski? Mężczyzna chciał zagrać w polskim klubie

Elżbieta Kawalec i Lucas Piazon w 2020 roku przywitali na świecie chłopca o imieniu Roman. Ponad dwa lata później narodził się kolejny syn. Para wiedzie szczęśliwe życie rodzinne, choć niewykluczone, że w ich głowach kotłują się myśli dotyczące zmiany miejsca zamieszkania. I to nie tylko o ulicę czy dwie dalej, a o cały kraj. Czy Elżbieta Kawalec wróci do Polski? Jej partner, Lucas Piazon, wyraził chęć dołączenia do jednej z drużyn Ekstraklasy. Jego agenci w 2024 roku zaproponowali go nawet polskim klubom! Niestety na razie plan spalił na panewce, bo menadżerzy nie dogadali się z ekipą, ale poszukiwania odpowiedniego zespołu wciąż trwają, więc niewykluczone, że nie padło jeszcze ostatnie słowo.

W międzyczasie Elżbieta Kawalec i Lucas Piazon planują ślub. Para zaręczyła się w pierwszej połowie 2024 roku i teraz, oprócz Stanów Zjednoczonych, Polka często odwiedza także Portugalię, gdzie trenuje Piazon. Redakcja "Super Expressu" życzy dużo miłości i szczęścia!

Zobacz galerię zdjęć: Elżbieta Kawalec była miłością DiCaprio, teraz planuje ślub z piłkarzem

Sonda Wierzysz w miłość na całe życie? Tak Nie