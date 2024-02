Polsat wprowadza nowe zasady w "Twoja twarz brzmi znajomo". Produkcja wydała specjalne oświadczenie

Program Twoja twarz brzmi znajomo cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Rozrywkowy hit emitowany jest w Polsacie od 2014 r. i jest oparty na światowym formacie "Your Face Sounds Familiar". Od dwudziestu edycji obserwujemy znakomite występy i niesamowite metamorfozy polskich gwiazd, niektóre z nich przeszły do historii tego programu. W ubiegłym roku spore kontrowersje wywołał występ w programie Kuby Szmajkowskiego, który wcielił się w czarnoskórego artystę Kendrika Lamara. Sprawę opisał szeroko brytyjski "The Guardian". W tekście zarzucono rasizm artystom wcielającym się w osoby o ciemnej karnacji, występujące z przyciemnioną skórą.

Polsat wprowadza zmiany w TTBZ. Wydano specjalny komunikat

Aby w przyszłości uniknąć podobnych oskarżeń globalna grupa medialno-rozrywkowej Banijay, która jest właścicielem formatu, zdecydowała o wprowadzeniu nowych zasad do wszystkich programów produkowanych na licencji "Your Face Sounds Familiar". Komunikat w tej sprawie wydał także Polsat. "Polska produkcja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", realizowana przez należącą do Banijay spółkę Endemol Shine Polska, będzie dostosowana do ściśle określonych zasad zawartych w międzynarodowej biblii formatu, które są przejrzyste i jednakowe dla wszystkich rynków"- czytamy w w nim. Dalej podane są szczegóły zmian: "Zmiana koloru skóry uczestników lub naśladowanie innych cech fizycznych w sposób, który mógłby zostać uznany za rasistowski, są niedozwolone w żadnej produkcji tego formatu. Oznacza to, że od najnowszej edycji programu uczestnicy nie będą zmieniać koloru skóry ani naśladować innych cech fizycznych, które mogłyby zostać uznane za przywłaszczenie kulturowe".

Decyzja ta podzieliła widzów. Część z nich wyraziła przekonanie, że ujednolicenie zasad było niezbędne. Znakomita większość polskich fanów programu uważa jednak, że program w dużej części straci swój sens, bo trudno będzie odtworzyć wiernie artystę, do które nie można się upodobnić.

