Poważne zarzuty wobec show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Za granicą nie mają litości dla Polski. "Rasiści"

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" doczekał się kilkunastu edycji, co świadczy o tym, że skradł serca fanów. Nawet ostatnie głośne zmiany w składzie jury czy prowadzących nie zniechęciły widzów, a Polsat może pochwalić się niezłym wynikiem oglądalności. Drugi odcinek tegorocznej edycji show oglądali nawet za granicą, bo właśnie okazało się, że uczestników TTBZ ponownie oskarżono o... rasizm. "The Guardian", jeden z najbardziej poczytnych dzienników w Wielkiej Brytanii, wziął program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pod lupę. Skrytykowano przede wszystkim występy takich gwiazd jak Kuba Szmajkowski, który wcielał się w rolę czarnoskórego Kendricka Lamara. Oberwała również Pola Gonciarz, którą ucharakteryzowano na Beyonce. Powód? Rasizm i tzw. "blackface", objawiający się poprzez pomalowanie skóry na czarno. Szmajkowskiego skrytykowano nawet za coś tak absurdalnego, jak wierne odśpiewanie utworu, w którym pojawia się słowo "nigga" - w Stanach Zjednoczonych przeznaczone wyłącznie dla osób ciemnoskórych, pod groźbą wykluczenia społecznego. A to dopiero początek zarzutów.

Poważne zarzuty wobec show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

"The Guardian" pisze w swoim artykule, że "setki widzów" oburzają się na to, co dzieje się w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a mimo tego produkcja nie wycofała się z show, ani nie wyraziła skruchy. Blackface i rasizm, zdaniem autora artykułu w brytyjskiej gazecie, były powodami, dla których nawet czeska edycja programu została wycofana w 2021 roku. Czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czeka podobny los w Polsce? Na razie nic tego nie zapowiada. Tym bardziej, że wiele osób w mediach społecznościowych staje w obronie show.

- Jak inaczej pokazać ciemnoskóre osoby w programie, w którym uczestnicy się w nie wcielają? (...) Dokładnie odwzorowano jego wygląd, a piosenkę zaśpiewał tak, jak w oryginale, i nagle jest to obraźliwe? (...) Gdyby sytuacja dotyczyła ciemnoskórych osób wcielających się w białe osoby, nie byłoby problemu. (...) Przecież nikt nie poniża, ani nie obraża tych osób, wręcz przeciwnie. (...) Poprawność polityczna nas zgubi - czytamy w licznych komentarzach.

Kuba Szmajkowski jako Kendrick Lamar wygrał 2. odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Nawet Nick Sinckler, jako osoba ciemnoskóra i uczestnik show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", staje w obronie programu. Jego zdaniem, Kuba Szmajkowski jako Kendrick Lamar wygrał słusznie. A co o jego występie z piosenką "Humble" mówili jurorzy? Paweł Domagała z pewnością tę kreację docenił, poprzedzając pochwałę wstępem.

– Muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem Kendricka Lamara. Uważam go za największego artystę XX w. To jest pierwszy muzyk, który dostał Puzlitzera. Jego teledyski to jest dzieło sztuki. Wiadomo, Kendrick jest tylko jeden, ale tu było duże zaskoczenie dla mnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem - podkreślał.

Odcinek zakończyła Pola Gonciarz występem Beyonce z piosenką „If I were a boy”. Jak przyznała młoda artystka, najtrudniejsze w wykonaniu tego utworu był wokal, sposób poruszania się i pewność siebie.

- Wyglądasz zjawiskowo, miałaś tę pewność siebie w głosie. Naprawdę jesteś do zjedzenia. Bardzo mi się spodobały te momenty spokojne, natomiast przy tym Powerze trochę ci zabrakło. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Ona jest wokalistką pełną parą. Ty się świetnie ruszasz, natomiast zabrakło ci trochę wielkości głosu. Wyglądasz jednak tak pięknie, że nie mogę się napatrzeć – oceniła Małgorzata Walewska.

Głosami jury i uczestników, wygrał Kuba Szmajkowski. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał podopiecznym Fundacji Przylądek Nadziei, która ratuje dzieci z nowotworem. Czy krytyka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" płynąca z zagranicy wpłynie na Polsat? Czas pokaże.

