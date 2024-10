Polska gwiazda przeżyła śmierć kliniczną. W mediach pojawił się jej nekrolog

Joanna Rawik: Związek z legendarnym aktorem doprowadził ją do rozpaczy

Urodzona 31 stycznia 1934 roku Joanna Rawik (90 l.) od dziecka przejawiała talent muzyczny. Miała siedem lat, gdy zaczęła naukę na skrzypcach. Na scenie zadebiutowała w połowie lat 50. w kabarecie dziennikarzy Kaczka. W następnych latach współpracowała z wieloma teatrami oraz kabaretami. Popularność zdobyła pod koniec lat 60. Wyróżniała się na tle innych wokalistek charakterystycznym niskim głosem.

W latach 60. i 70. była prawdziwą gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Koncertowała nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Do jej największych hitów należą utwory "Nie chodź tą ulicą", "Po co nam to było" czy "Romantyczność". Prowadziła też wiele popularnych audycji radiowych. Współpracowała m.in. z Polskim Radiem.

Sceniczne sukcesy niestety nie przekładały się na te w życiu prywatnym. Dwukrotnie wychodziła za mąż, a ogromny wpływ na jej życie miał związek z aktorem Ignacym Gogolewskim. Po latach wspominała, że legendarny artysta jako pierwszy zobaczył w niej coś więcej.

Ignacy był pierwszym mężczyzną, który mnie odkrył i uświadomił moją duchową głębię - mówiła w rozmowie z "Głosem Wielkopolski".

Poznali się podczas prób kabaretu Pod Egidą. Rawik niemal od razu zapałała do niego gorącym uczuciem. Niestety, jej związek z aktorem był bardzo burzliwy, a Gogolewski okazał się być toksycznym partnerem. Do tego nie krył swojej fascynacji innymi kobietami, a w końcu odszedł do innej. Dla piosenkarki był to ogromny cios. Pogrążona w rozpaczy postanowiła targnąć się na swoje życie.

Mój rozpaczliwy krok - odkręcenie gazu - wynikał z tego, że nim już byłam bardzo zmęczona, a bez niego nie wyobrażałam sobie życia. Z tej miłości długo się dźwigałam - wspominała po latach Joanna Rawik.

Joanna Rawik przeżyła śmierć kliniczną

Niedawno artystka udzieliła Złotej Scenie. Wróciła w nim do tragicznych wydarzeń sprzed lat. Wyznała, że przeżyła śmierć kliniczną.

Miałam w swoim życiu głęboką depresję, która się zakończyła na szczęście nieudanym samobójstwem. Wiem, co to jest śmierć kliniczna. I wiem, jak mnie potem z tej śmierci klinicznej wyratowali - stwierdziła.

Jej stan był bardzo ciężki, a lekarze cudem ją uratowali. W mediach pojawił się nawet nekrolog artystki. Informacja o jej śmierci była szokiem dla znajomych Rawik. Jedną z osób, która przeczytała tragiczną wiadomość był legendarny dziennikarz Lucjan Kydryński.

I to nie był fake news, tylko gorliwy dziennikarz, a mnie odratowali - mówiła gwiazda w wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego".

Na szczęście, lekarzom udało się przywrócić ją do życia. W szpitalu miała rozmowę z psychiatrą, który zapytał ją czy podjęłaby taką próbę kolejny raz. Dzisiaj dziwi się, że zdecydowała się na taki drastyczny krok. Rozumie jednak, co doprowadza ludzi do podjęcia podobnej decyzji.

Dzisiaj rozumiem ludzi, którzy targają na swoje życie, jak głęboki jest wtedy stan depresji i jak bardzo w tym momencie odchodzimy od swojego ja. My jesteśmy wtedy zupełnie kim innym - wyznała w swoim najnowszym wywiadzie.

