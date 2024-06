Polski film hitem na Netflix. W czołówce listy w 48 krajach. Spektakularny sukces polskiej produkcji

"Kolory zła: Czerwień" z rekordowym wynikiem na Netfliksie

“Kolory zła: Czerwień” w reżyserii Adriana Panka, to nowy polski film dostępny na platformie Netflix, do którego scenariusz powstał na podstawie książki Małgorzaty Oliwii-Sobczak o tym samym tytule. W rolach głównych występują Jakub Gierszał, Maja Ostaszewska, Zofia Jastrzębska, Wojciech Zieliński i Andrzej Konopka. Premiera filmu na Netfliksie miała miejsce 29 maja, a weekend otwarcia okazał się dla produkcji rekordowy pod względem oglądalności. Film obejrzało 19,9 mln osób na całym świecie. W 48 krajach znalazł się on w czołówce listy. Dla porównania najpopularniejszy nieanglojęzyczny film roku 2023 - "Znachor" Michała Gazdy obejrzało w weekend otwarcia 11,9 mln użytkowników platformy, a najdroższy film Netfliksa "Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany" osiągnął na starcie wynik 21,4 mln widzów.

"Kolory zła: Czerwień" - fabuła filmu

Fabuła filmu przenosi widzów nad polskie morze, gdzie na jedną z trójmiejskich plaż Bałtyk wyrzuca ciało zamordowanej dziewczyny, Moniki Boguckiej (Zofia Jastrzębska). Na czele śledztwa staje prokurator Leopold Bilski (Jakub Gierszał), który na drodze do odkrycia prawdy łączy siły z żądną sprawiedliwości matką ofiary, Heleną Bogucką (Maja Ostaszewska). Okoliczności morderstwa wskazują na powiązanie ze zbrodnią sprzed siedemnastu lat, a rozwiązanie zagadki tkwi w mrocznych tajemnicach skrywanych przez zamordowaną córkę Heleny. Film trzyma w napięciu od pierwszych minut do ostatnich chwil. Film został doceniony nie tylko przez widownie, również krytycy dobrze oceniają polską produkcję, zwracając uwagę na znakomitą grę aktorów, świetne zdjęcia oraz muzykę.

Polscy seryjni mordercy, o których Netflix koniecznie powinien zrobić seriale true crime