Poruszające wyznanie Andrzeja Piasecznego o ojcu. Mężczyzna zmarł na raka

Andrzej Piaseczny rozpoczął swoja karierę w latach 90. Podbijał nie tylko rynek muzyczny, ale pojawiał się również na ekranie. Widzowie pokochali go szczególnie za rolę Kacpra w serialu "Złotopolscy". Muzyk nie opowiada zbyt często o swoim życiu prywatnym.

Juror "The Voice Senior" ma bardzo dobre relacje ze swoją mamą, Alicją. Gdy kilka lat temu podupadła na zdrowiu, gwiazdor zamieszkał razem z nią. W opiece nad seniorką pomaga mu również życiowy partner. W trójkę mieszkają z dala od Warszawy, a dokładnie w niewielkiej miejscowości w okolicach Kielc. W rozmowie z Wprost.pl powiedział, że wszyscy ich tam znają i traktują z życzliwością.

Niestety, z ojcem nie miał tak dobrych relacji jak z mamą. Przez wiele lat praktycznie nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Zmieniło się to na krótko przed śmiercią mężczyzny.

Po latach gwiazdor wyznał, że odczuwał brak ojca. W programie "To tylko kilka dni" dodał z kolei, że w dorosłym życiu nie było mu dane poczuć miłości ojca.

Przed śmiercią doszło do prawdziwego pojednania. Był ze mnie dumny. Wszystko, co nas spotyka, włącznie z bolesnymi sprawami, czemuś służy. Pamiętam, że jako dziecko czułem miłość ojca, on był i było fajnie. Jak jesteś dzieciakiem, to jesteś głupi i to jest wpisane. Nie mówię o mądrości książkowo-naukowej, a życiowej, którą trzeba zdobyć. Nigdy nie miałem szansy w dorosłym życiu poczuć miłości ojca