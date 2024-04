Kajra i Sławomir już przywykli do tego, że media o nich piszą, podobnie jak o wielu innych gwiazdach. Fani interesują się bowiem nie tylko życiem zawodowym pary, lecz także ich życiem prywatnym. Zakochani stanowią bowiem zgrany duet zarówno na scenie, jak i poza nią. Są małżeństwem od 13 lat, wspólnie wychowują syna Kordiana. W "Super Expressie" niedawno mówili, że myślą także o drugim maleństwem. - Jesteśmy otwarci, a co będzie, to będzie - powiedział nam wówczas Sławomir. Para podkreślała wówczas, że nie wyobraża sobie przedkładać pracy nad dziecko i przynajmniej godzinę dziennie poświęcają w pełni jemu, odkładając telefony i odłączając się od świata zewnętrznego. Tym bardziej doniesienia o rzekomym rozwodzie Kajry i Sławomira zelektryzowały opinię publiczną. Znowu. Niektóre media nie po raz pierwszy piszą bowiem o ich rozstaniu. Teraz nawet w rodzinie zakochanych nastąpiło poruszenie i dopytywanie o rozwód. Sprawa narosła do tak poważnej rangi, że Kajra postanowiła zająć oficjalne stanowisko i skomentowała doniesienia.

Poruszenie w rodzinie Kajry i Sławomira. Dopytują o rozwód! Jest oficjalne stanowisko pary

W rozmowie z portalem "Pomponik" Kajra odniosła się do plotek na temat jej rzekomego rozwodu ze Sławomirem. Czy małżeństwo faktycznie planuje się rozstać? Nic z tych rzeczy! Mają się dobrze, a nawet wyśmienicie. Kajra przyznała, że chyba już przyzwyczaili się do tego, że media co jakiś czas ich "rozwodzą".

- Właściwie to chyba tak najbardziej to nasza rodzina dopytuje, czy na pewno, a czy może już, czy to faktycznie już ten moment, że ten rozwód będzie. No nie. Myślę, że nasza ostatnia piosenka pokazała, że mimo wszystko i mimo moich tych nerwów i trzaskania drzwiami, to ciągle jednak sobie przysięgaliśmy i tak tkwimy w tym - powiedziała Kajra.

Oczywiście nie oznacza to, że Sławomir i Kajra są małżeństwem idealnym. Takich bowiem nie ma. Także i im zdarzają się więc kłótnie czy nieporozumienia. - W Sławomira absolutnie nie celuję, ale ściany i to, co na nich wisi, potrafią ucierpieć. Cóż czasami puszczają mi nerwy. Ostatnio pokłóciliśmy się przy montażu teledysku, ponieważ mieliśmy trochę inne wizje, ale na szczęście doszliśmy do porozumienia - stwierdziła Kajra. Trzymacie za nich kciuki? Życzymy wszystkiego dobrego.

