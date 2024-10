Potworna tragedia! Nie żyje 37-letni muzyk, który został postrzelony w głowę. Przez tydzień walczył o życie

Andrzej Zieliński zaskakuje wyznaniem: "czochram się, jak małpa". Zdumiewające, o co chodzi!

Postrzelony w głowę muzyk nie żyje. 7 dni walczył o życie

Wstrząsające wieści dla fanów muzyki. 37-letni Jose Manuel Carbajal Zadivar, znany jako El Taiger zmarł w szpitalu w Miami po tygodniowej walce o życie. El Taiger był dobrze znany w branży muzyki latynoskiej. Artysta odszedł 10 października 2024 roku.

El Taiger został postrzelony w głowę

Tydzień temu doszło do dramatycznej sytuacji na jednej z ulic Miami. Muzyk został znaleziony go z raną postrzałową głowy w czarnym SUV-ie marki Mercedes. Natychmiast wezwano pomoc i lekarze przez 7 dni walczyli o jego życie. Niestety przegrali. Teraz rodzina kubańskiego artysty poinformowała o jego śmierci i poprosiła o wspólną modlitwę za jego duszę. Rodzina El Taigera poprisła także jego fanów o uczczenie jego pamięci poprzez "celebrowanie radości, jaką wnosił do życia wielu osób".

Przez ten niezmiernie trudny czas rodzina, przyjaciele i fani jednoczyli się w modlitwie, nadziei i wsparciu, oczekując cudu. Wszystkim, którzy zaoferowali swoje modlitwy, dziękujemy. Niestety, tego popołudnia El Taiger zmarł i teraz ponownie zjednoczył się z ukochaną matką w niebie. Podkręćcie muzykę, tańczcie i świętujcie swoje życie. Taiger był uczuciem ludzi, a teraz musimy to uczucie utrzymać przy życiu poprzez jego muzykę i dziedzictwo - napisali bliscy gwiazdora na jego Instastories.

Lekarze walczyli o niego przez tydzień

Artysta, kiedy trafił do szpitala, znajdował się w stanie krytycznym. O życie El Taigera walczyli lekarze ze szpitala Jackson Memorial. Tam przez tydzień muzyk był podłączony do aparatury podtrzymującej życie.

Menadżer artysty Macel Reinosa poinformował CBS News Miami, że karetkę wezwał osoba z kręgu znajomych muzyka. Dziś znajduje się ona jest w wśród osób podejrzanych o zabójstwo El Taigera. Policja na razie nie ujawnia jej danych.

Kto postrzelił w głowę El Taigera?

Na razie funkcjonariusze badają sprawę śmierci artysty. Rzecznik policji poinformował CBS, że nie ustalono jeszcze, czy El Taiger sam się postrzelił, czy też w zdarzeniu brały udział osoby trzecie.

Szczegóły dotyczące uroczystości żałobnej na cześć Zaldivara zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.