Wdowa codziennie odwiedza grób Krzysztofa Krawczyka

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Jego pogrzeb transmitowany był w TVP. Ludzie zapamiętali przede wszystkim łamiące serca kazanie biskupa Antoniego Długosza i przejmujący płacz Ewy Krawczyk nad grobem męża. Wdowa po legendarnym muzyku zakochana w nim była bez pamięci. Po śmierci Krzysztofa Krawczyka codziennie odwiedza jego grób. - Mówi się, że czas leczy rany, ale w moim przypadku tak nie jest – mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Ewa Krawczyk. – Dopiero zaczynam raczkować, ale mogę już wyjść do ludzi, rozmawiać. Jednak moje życie ciągle wygląda tak samo: dom, cmentarz, kościół. W dalszym ciągu jestem w wielkiej traumie, jest mi smutno, tęsknię za Krzysiem - dodała. Niestety, nie wszyscy potrafią uszanować pamięć po Krzysztofie Krawczyku. Menadżer piosenkarza Andrzej Kosmala właśnie przekazał potworną wiadomość dotyczącą grobu artysty.

Wandale niszczyli grób Krzysztofa Krawczyka. Ewa Krawczyk wymieniła kostkę

Okazało się, że wandale niszczyli grób Krzysztofa Krawczyka, co zmusiło wdowę do zdecydowanych działań. Szczegóły ujawnił Andrzej Kosmala we wstrząsającym wpisie na Facebooku. - Wiecie, dlaczego Ewa musiała wymienić kostkę betonową na brukową? Bo złośliwcy rozlewali wosk i inne tłuszcze, które wsiąkały w beton. Teraz już tak nie będzie. Żyjemy niestety w kraju zawistnych ludzi! Jakie to przykre, że nawet po śmierci po wybitnym artyście nie potrafią uszanować jego postaci i dorobku - napisał menadżer Krzysztofa Krawczyka. Po prostu brak słów! Współczujemy Ewie Krawczyk, że musi zmagać się z czymś takim 2,5 roku po śmierci męża.

