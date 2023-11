Wzruszony Mikołaj Roznerski ze ślicznym niemowlakiem na rękach! Podał dane do przelewu

Paskudny atak na Katarzynę Dowbor. Zaczęło się od jej syna i Joanny Koroniewskiej

Katarzyna Dowbor w tym roku po 10 latach wielkiego zaangażowania straciła pracę w programie "Nasz nowy dom" w Polsacie. Był to dla niej bolesny cios... Jak się okazało, niejedyny w 2023 roku. Potworny atak na legendarną prezenterkę nagle przeprowadził bowiem znany aktywista Jan Śpiewak, któremu nie spodobało się to, że syn dziennikarki - Maciej Dowbor i jego żona Joanna Koroniewska wzięli udział w kampanii marki, która zajmuje się produkcją piwa, i Federacji Polskich Banków Żywności. Znany z antyalkoholowego zaangażowania aktywista wplątał w to wszystko Katarzynę Dowbor i Janusza Atlasa, jej drugiego męża, który nie żyje od 2010 roku.

Katarzyna Dowbor i Janusz Atlas. Jan Śpiewak wyciągnął brudy z przeszłości

Działacz nie przebierał w słowach i wyciągnął brudy z przeszłości dotyczącej Katarzyny Dowbor. - Para upadłych moralnie celebrytów postanowiła zareklamować chlanie przy wigilijnym stole i usprawiedliwić to posiłkami dla dzieci. Ciekawe, ile tych dzieci nie ma jedzenia, bo tatuś wszystko wydał na browar? Proponuję, żeby młody Dowbor pogadał z mamą o szkodliwości etanolu - napisał Jan Śpiewak i dodał screen artykułu opisującego relacje Katarzyny Dowbor i Janusza Atlasa. Ich problemy zresztą od dawna nie były tajemnicą. Sama legendarna dziennikarka TVP wspominała o tym w swojej książce. Przed ślubem była sielanka. Potem jednak wyszło na jaw, Atlas miał pewien sekret. - Dopiero potem się okazało, że przez ten czas Janusz był zaszyty. Ja tego nie wiedziałam. W ogóle nie miałam pojęcia, że ma problem z alkoholem. Potem eksplodowało. Janusz po alkoholu robił się agresywny i nie panował nad sobą - pisała Katarzyna Dowbor.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Katarzyna Dowbor

Para upadłych moralnie celebrytów postanowiła zareklamować chlanie przy wigilijnym stole i usprawiedliwić to posiłkami dla dzieci. Ciekawe ile tych dzieci nie ma jedzenia, bo tatuś wszystko wydał na browar? Proponuję, żeby młody Dowbor pogadał z mamą o szkodliwości etanolu. pic.twitter.com/d8Bk3QL2YJ— Jan Śpiewak (@JanSpiewak) November 6, 2023