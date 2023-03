Izabela Zeiske stała się rozpoznawalna po występach w programie "Gogglebox przed telewizorem". Dojrzała kobieta spełnia się również jako influencerka (działająca głównie w mediach społecznościowych), a także bierze udział w innych formatach telewizyjnych. Jednym z nich jest "99. Gra o wszystko". Program z uczestnikami innych formatów TTV cieszy się sporym uznaniem wśród widzów.

W programie "99. Gra o wszystko" uczestnicy muszą zmierzyć się w szeregu karkołomnych konkurencji.. Niestety, 60-latka już w pierwszym odcinku nowego sezonu miała poważny wypadek. W jednym z zadań należało pokonać przygotowany tor przeszkód. Pani Izabela ochoczo wskoczyła na plecy męża Bogusza, jednak w pewnym momencie upadła uderzając głową o podłogę. Polała się krew! Sytuacja była na tyle poważna, że wezwano zespół medyków, który zdecydował o tym, że należy przetransportować kobietę do szpitala. Tam na jej głowie założone zostały szwy. Jak napisała na swoim Instagramie Zeiske:

- Kochani. Wczoraj oglądaliście pierwszy odcinek "99. Gra o wszystko". Niestety los mi nie sprzyja. Upadłam, rozbiłam głowę i złamałam kręg szyjny. No cóż, każdemu, oczywiście nie życzę, mogło się do przydarzyć, o czym wspominali inny uczestnicy. A co też widzieliśmy w poprzednich odcinkach, gdzie młodzi ludzie mdleli, dostawali ataków paniki...

60-latka podziękowała przy tym także obserwatorom za wsparcie, które jej okazali. Okazuje się jednak, że spadła na nią również... ogromna fala krytyki. Niektórzy z widzów zarzucili jej, że ze względu na swój wiek nie powinna brać udziału w produkcjach, które są tak bardzo wymagające fizycznie. - Otrzymałam dużo życzliwych słów wsparcia, za co serdecznie dziękuję, ale też słów, które aż nie chce się wierzyć, że pochodzą od ludzi. Pytam, czy człowiek, zdrowy, radosny, pełen energii, mający 60 lat nie ma prawa już istnieć w społeczeństwie? Nie może podejmować wyzwań, może jego poddać eutanazji, bo przeszkadza. Co to za społeczeństwo, gdzie nie szanuje się ludzi starszych, dzieci i zwierząt? Do czego to doprowadzi? Ludzie: złośliwość, zawiść kładzie Wam bielmo na oczach i sercu... - napisała zaskakująco Izabela Zeiske.

