Powraca hit Netflix! Poznaliśmy datę premiery i prowadzącą "Love Never Lies Polska"

O co chodzi w programie "Love Never Lies"? Jak czytamy w opisie: "Sześć par wystawia swoją miłość na próbę, zamieszkując razem w willi, gdzie przez kilka tygodni ich prawdomówność sprawdzana jest przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy Love Never Lies Polska za każde kłamstwo stracą, a za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera".

"Love Never Lies Polska" to polski program reality show w bibliotece Netflix, którego pierwszy sezon miał premierę w 2023 roku. W roli prowadzącej ponownie zobaczymy aktorkę i influencerkę Maję Bohosiewicz. "To była praca moich marzeń. Najlepsza przygoda zawodowa. To był miesiąc pełen zaskoczeń, nowych znajomości. Powiem szczerze, że po raz pierwszy cieszyłam się, że idę do pracy. Ostrzegano mnie, że to będzie ciężka harówka dla mnie, ale wcale tego nie poczułam. Było bosko!" - entuzjazmowała się na swoim koncie na Instagramie aktorka.

Premiera drugiego sezonu już 31 stycznia!