Powstaje nowy "Czterdziestolatek"! W obsadzie córka Tadeusza Drozdy. Kto zagra inżyniera Karwowskiego?

- Na długo przed „Sukcesją”, „Grą o tron” czy „Rodziną Soprano” miliony telewidzów zachwycały się polskim serialem, w którym bohaterski inżynier zmagał się z problemami rodzinno-budowlanymi i przemierzał Warszawę słynnym maluchem. Pół wieku po emisji pilota „Czterdziestolatka” Stefan Karwowski, jego maluch, żona Madzia, Maliniak i Kobieta Pracująca powracają – jako bohaterowie musicalu! Czy Stefan odkryje w sobie talent wokalny? Co łączy Kobietę Pracującą i inżyniera? Kim tak naprawdę jest Maliniak? W inspirowanym serialem Jerzego Gruzy i Krzysztofa Teodora Toeplitza nowym, musicalowym odcinku pojawią się odpowiedzi na te i inne pytania, ukryte w tekstach nowych piosenek i szlagierów PRL. Zapraszamy na szaloną, muzyczną podróż w czasie do epoki pożyczanych od sąsiadów szklanek cukru, nawoływań na obiad niosących się między blokami i nie zakłóconego telefonami komórkowymi życia wokół trzepaka. Światowa prapremiera musicalu „Czterdziestolatek” to okazja, by wrócić do czasów dzieciństwa, zabrać tam młode pokolenie i pokazać mu świat bez internetu. Świat, w którym życie rodzinne i sąsiedzkie było główną rozrywką a ludzie spędzali ze sobą czas w realu. I nigdy się nie nudzili! - czytamy na stronie internetowej Teatru Rampa.

Reżyserem musicalu jest Joanna Drozda, która zagra także w przedstawieniu Kobietę pracującą, w którą brawurowo w serialu wcielała się Irena Kwiatkowska. Zastępować ją będzie Natalia Kujawa. Córka Tadeusza Drozdy słynie z odważnych i nagich ról w teatrze, niedawno dokonała także coming outu. Inżyniera Stefana Karwowskiego (Andrzej Kopiczyński) zagra dwóch aktorów - Modest Ruciński i Marcin Januszkiewicz. Przyjaciela tytułowego "Czterdziestolatka", Karola Stelmacha zagra Arkadiusz Brykalski (w wersji serialowej Leonard Pietraszak). W żonę inż. Karwowskiego, Madzię wcieli się Anna Mierzwa, Maliniaka zagra Krzysztof Godlewski, inżyniera Gajnego Piotr Furman, laborantkę Mariolkę Dominika Łakomska, Ryszardę Puciatę Brygida Turowska, a w dzieci Karwowskich - Kamila Boruta-Marszałek (Jagoda) oraz Tymon Kasa i Mikołaj Wachowski (Marek). Bilety w cenie od 80 do 120 złotych.

Nie są pochowani z żonami. Kopiczyński, Karewicz, Kłosowski, Jaruzelski. Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.