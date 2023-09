Poznaliśmy prawdę! Słynna aktorka jest babcią Barona. Dziś mieszka w domu opieki

Babcia Barona zamieszkała w domu opieki w Skolimowie. Była kompletnie nieprzytomna

Aleksander Milwiw-Baron, czyli Baron z Afrmental, ma wielkie powodzenie u kobiet. Przez jakiś czas muzyk był w związku z Julią Wieniawą, a potem związał się z Sandrą Kubicką. Mimo plotek o kryzysach w ich relacji, piękna modelka przyznała kiedyś, że Baron po prostu był jej przeznaczony. Mało kto wie, że babcia gitarzysty jest słynną aktorką. Kilka lat temu Marlena Milwiw-Baron trafiła do domu opieki, a konkretnie do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Przyjechała tam w dramatycznych okolicznościach, o których opowiedziała dziennikarce "Super Expressu" Monice Tumińskiej-Oparze w programie "Gwiazdy w Skolimowie". - To nie było tak, że podjęłam decyzję o przeprowadzce - zostałam tu przywieziona ze szpitala w stanie kompletnej nieprzytomności. Parę tygodni wracałam do żywych. Decyzję musiał podjąć mój syn, który potwornie to przeżył, ale nie było wyjścia. Długo trwało dochodzenie do siebie. Dobrze się poczułam dopiero wtedy, jak zamieszkałam w Skolimowie - wyznała babcia Barona.

Kim jest babcia Barona, Marlena Milwiw-Baron? Grała m.in. w serialu "Świat według Kiepskich"?

Z powodu stany zdrowia 92-letnia Marlena Milwiw-Baron nie może już występować ani w filmach, ani w teatrze. - Mój stan zdrowia nie pozwala mi na granie. Kilkadziesiąt lat temu miałam założony rozrusznik. Wymieniali mi baterie, miałam go 20 lat bez problemów. Miałam coś takiego, z czego normalny człowiek nie wychodzi, mianowicie sepsę całego organizmu, która zaczęła się od elektrody rozrusznika tkwiącej w sercu. Nikt nie słyszał, żeby ktokolwiek z tego wyszedł. Dwie prace naukowe są na ten temat napisane. Chorowałam tak, że nie miałam szansy na przeżycie - mówiła babcia Barona. - Cieszę, się, że mimo wszystko żyję i funkcjonuję normalnie - dodała. Kim jest babcia Barona, Marlena Milwiw-Baron? Aktorka występowała m.in. w serialach "Świat według Kiepskich" i "Życie jak poker", a także w filmach: "Jak być kochaną", "Sezon na bażanty" czy "On, ona, oni". Marlena Milwiw-Baron jest matką saksofonisty jazzowego Piotra Barona. Jej wnuczkiem jest także - poza muzykiem grupy Afromental - Adam Milwiw-Baron.

