Prapremiera spektaklu „Pół żartem” w Teatrze Capitol

Informacja prasowa
2025-10-09 18:14

26 i 29 września 2025 Teatr Capitol stał się miejscem wyjątkowego wydarzenia artystycznego – światowej prapremiery spektaklu „Pół żartem”. To pierwsze na świecie wystawienie tej sztuki, która powstała na podstawie głośnego spektaklu „Marilyn and me” autorstwa brytyjskiego dramatopisarza, Petera Quiltera.

„Pół żartem…” to pełna zabawy, rodzinnych docinek i zawirowań, ale i refleksji komedia obyczajowa z gwiazdorską obsadą. Spektakl przeniósł widzów do sielskiego, choć nieidealnego domu na wsi, gdzie fantazje ojca mieszają się z temperamentem dzieci. Poznajemy Harrego, Scotta, Amy oraz Maxa – ekipę, która razem musi stawić czoła duchowi, a przy tym… nie zwariować!

Pełna widownia, salwy śmiechu i widzowie w fantastycznych humorach, a na koniec – owacje na stojąco.

Obie premiery spotkały się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Sala wypełniła się po brzegi, a atmosfera od pierwszych minut świadczyła o tym, że widzowie czekali na coś szczególnego. I nie zawiedli się – dynamiczna, pełna humoru i błyskotliwych dialogów inscenizacja porwała publiczność. Widzowie reagowali żywiołowo, nagradzając aktorów gromkimi brawami i salwami śmiechu. Po zakończeniu spektaklu – brawa długo nie milkły, a uśmiechy i rozmowy w kuluarach były najlepszym dowodem na to, że „Pół żartem” trafiło do serc odbiorców.

Światowa prapremiera w Teatrze Capitol była nie tylko sukcesem artystycznym, ale też dowodem na to, że teatr wciąż potrafi zaskakiwać świeżością i odwagą. Te dwa dni zapiszą się w historii sceny Capitol jako moment pełen radości, śmiechu i wzruszeń.

Na deskach Teatru Capitol, 26 i 29 września, na scenie wystąpiły dwie obsady, w których łączny skład wchodzą: Olaf Lubaszenko, Robert Janowski, Beata Śliwińska, Pola Gonciarz, Justyna Jeleń, Anna-Maria Sieklucka, Piotr Bondyra, Krzysztof Wieszczek, Jakub Dmochowski, Jasper Sołtysiewicz.

Obie premiery zgromadziły wielu znamienitych gości

Pojawili się między innymi: Daria Widawska, Katarzyna Skrzynecka, Monika Mazur, Marek Kaliszuk, Artur Chamski, Robert Motyka, Jacek Kopczyński, Tomasz Jacyków, Olga Borys, Agnieszka Wielgosz, Katarzyna Ptasińska, Mikołaj Krawczyk, Maciej Miecznikowski, Krystyna Tkacz, Piotr Gawron-Jedlikowski.

